Ουκρανία πόλεμος: Απαγόρευση του ρωσικού «Ζ» στη Γερμανία

Οι εικόνες με το γράμμα «Ζ» μέσα σε ένα λευκό τετράγωνο πάνω στα ρωσικά άρματα μάχης, φορτηγά καυσίμων και οχήματα ανεφοδιασμού έκαναν τον γύρο του κόσμου και πολλοί απόρησαν αρχικά για το τι συμβολίζει. Τώρα αρκετά γερμανικά κρατίδια διεμήνυσαν ότι η δημόσια χρήση του συμβόλου «Z», που χρησιμοποιείται ως ένδειξη υποστήριξης στη ρωσική «νίκη» στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα είναι στο εξής ποινικό αδίκημα. Η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για το χαρτοφυλάκιο των Εσωτερικών στην κρατιδιακή κυβέρνηση του Βερολίνου, η Ίρις Σπράνγκερ, εξήγησε σε δηλώσεις της που δημοσιεύονται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Tagesspiegel ότι «σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι η χρήση του λευκού Z συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, αυτό φυσικά σημαίνει υποστήριξη του επιθετικού πολέμου. Αυτό θα είναι ποινικά κολάσιμο και θα επεμβαίνουμε αμέσως».

Η κυρία Σπράνγκερ επικαλέστηκε το άρθρο 140 του ποινικού κώδικα, που καθιστά ποινικά κολάσιμη τη χρήση ορισμένων συμβόλων και επισύρει ποινές ως και τριών ετών φυλάκισης ή/και χρηματικά πρόστιμα. Την Παρασκευή, η Κάτω Σαξονία και η Βαυαρία ανήγγειλαν επίσης ότι θα ποινικοποιήσουν τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου. «Δεν εγκρίνουμε την επιδοκιμασία εγκλημάτων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βαυαρίας Γκέοργκ Άιζενραϊχ στο Γερμανικό Πρακτορείο. Στη Στουτγκάρδη και στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κοινοβουλευτικοί τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης του συμβόλου. «Το σύμβολο Z του φασισμού του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να απαγορευτεί σε όλη τη Γερμανία», έκρινε ο Γιοάχιμ Σταμπ, υπουργός Προσφύγων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μέσω Twitter. Το «Z» αποτελεί συντομογραφία της φράσης «για τη νίκη» στα ρωσικά—παρότι το κυριλλικό αλφάβητο δεν έχει ζήτα.

