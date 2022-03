Δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς: Επιβεβαιώνει ο εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη

Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που δημοσίευσε την είδηση ότι ο Αμπράμοβιτς εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης, προβλήματα στο δέρμα του προσώπου και των χεριών όπως και ερυθρότητα στα μάτια, εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη επιβεβαιώνει την πληροφορία. Ωστόσο το πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Αμπράμοβιτς τόνισε ότι δεν ήταν σαφές ποιος στοχοποίησε τον Αμπράμοβιτς και άλλους τρεις επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας που επίσης έπεσαν θύματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης, που εξέτασαν το περιστατικό, είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τρεις άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση αξιωματούχων στο Κίεβο, στις 3 και τις 4 Μαρτίου, ένιωσαν συμπρώματα δηλητηρίασης από χημικά. Ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Τσέλσι και Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022