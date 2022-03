Τραυματισμένη δασκάλα – Ουκρανία: Συγκλονίζει η 52χρονη σε συνέντευξή της

Η φωτογραφία της τραυματισμένης στο κεφάλι δασκάλας, στο ξεκίνημα του πολέμου της Ουκρανίας, ευαισθητοποίησε τον κόσμο σχετικά με τις αιματηρές συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Η Ολένα Κουρίλο τυφλώθηκε από το ένα μάτι όταν ένας πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά της, τις πρώτες ώρες του πολέμου, στο Χάρκοβο. Η δασκάλα φυγαδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία, προκειμένου να υποβληθεί σε ειδικό οφθαλμολογικό χειρουργείο. Οι γιατροί πλέον είναι αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να σώσουν το μάτι της, αλλά και να επανέλθει μέρος της χαμένης όρασής της.

Η 52χρονη μίλησε από το νοσοκομείο στη Daily Mail: «Νιώθω πολύ ευγνώμων και θα είμαι έτσι μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τώρα, έχω ελπίδα». Σύμφωνα με τους γιατρούς, εάν δεν είχε γίνει το χειρουργείο, τότε πιθανότατα θα κινδύνευε ακόμα και με θάνατο, λόγω του συγκεκριμένου τραύματος.

🇺🇦 A Ukrainian woman is injured in the bombing of a residential building in the city of Chuguev, Ukraine.

Explosions have been rocking cities and towns in Ukraine since Thursday morning as Russian troops and tanks moved in. #UkraineRussia pic.twitter.com/bMLUEk5llZ

— euronews (@euronews) February 24, 2022