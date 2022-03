Αεροπλάνο Κίνα – εξελίξεις: Βρέθηκε το δεύτερο μαύρο κουτί του Boeing 737

Το δεύτερο από τα λεγόμενα μαύρα κουτιά του μοιραίου Boeing 737-800, το οποίο συνετρίβη προ ημερών στην Κίνα ανακτήθηκε, όπως ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα. «Το δεύτερο μαύρο κουτί της πτήσης MU5735 της China Eastern ανακτήθηκε στις 27 Μαρτίου» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Το αεροπλάνο εκτελούσε εσωτερική πτήση από την Κουμίνγκ (νοτιοδυτικά) στην Καντόνα (νότια), όταν συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της Γκουανγκσί. Από το αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν οι 132 επιβαίνοντες. Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 1994 στην Κίνα, όπου το επίπεδο της ασφάλειας των πτήσεων θεωρείται γενικά από τους ειδικούς πως είναι υψηλό.

Πριν λίγες ημέρες είχε βρεθεί το πρώτο μαύρο κουτί του Boeing που συνετρίβη στην Κίνα με 132 επιβαίνοντες. Ερευνητές που ερευνούσαν το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος της China Eastern, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 132 επιβαίνοντες, βρήκαν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Ο Liu Lusong, εκπρόσωπος της κινεζικής αρχής πολιτικής αεροπορίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο καταγραφέας πτήσης «από το αεροσκάφος MU5735 της China Eastern βρέθηκε σήμερα, 23 Μαρτίου».

Η ανακάλυψη αυτή είχε έρθει μετά την αποκάλυψη του επικεφαλής της αεροπορικής ασφάλειας ότι οι πιλότοι της μοιραίας πτήσης δεν ανταποκρίθηκαν σε πολλαπλές κλήσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς το αεροπλάνο έκανε τη μοιραία βουτιά σε μια βουνοπλαγιά.

China Eastern Airlines faces deepening losses and closer regulatory scrutiny following the crash of a Boeing 737-800 with 132 people on board https://t.co/SkBfT0yGTx pic.twitter.com/Sl3K0y9j5h

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 23, 2022