Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Ο Ουκρανός αρχιμηχανικός που βύθισε γιοτ Ρώσου ολιγάρχη

Για δέκα χρόνια, ο Taras Ostapchuk είχε αυτό που πολλοί θα θεωρούσαν μία ονειρεμένη δουλειά – ήταν αρχιμηχανικός του «Lady Anastasia», ενός πολυτελούς γιοτ 156 ποδιών, που ταξίδευε από το ένα πολυτελές λιμάνι στο άλλο στη λαμπερή Μεσόγειο Θάλασσα. Στις 26 Φεβρουαρίου, όμως, με το γιοτ αραγμένο στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, στη Μεσόγειο, όλα αυτά άλλαξαν. Ο Ostapchuk είδε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για μια ρωσική πυραυλική επίθεση σε μια πολυκατοικία στην πόλη καταγωγής του, το Κίεβο. Το κτίριο ήταν παρόμοιο με εκείνο στο οποίο ζούσε με τη σύζυγό του, όταν δεν βρισκόταν στο πλοίο. Σε εκείνο το σημείο, είπε: «Σκέφτομαι ότι το σπίτι μου μπορεί να είναι το επόμενο». Τότε ήταν που αποφάσισε να… βυθίσει το γιοτ!

