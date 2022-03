Δασκάλα Πούτιν: Η 88χρονη Βέρα, με την τεράστια επιρροή στον Ρώσο πρόεδρο

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προχωρά στην κατάληψη της Ουκρανίας, υπάρχει ένα άτομο που θα μπορούσε ενδεχομένως να τον μεταπείσει από το δολοφονικό του σχέδιο, γράφει η New York Post. Το όνομά της είναι Βέρα Ντμιτρίγεβνα Γκουρέβιτς και πρόκειται για την… καθηγήτρια του Πούτιν από την πέμπτη έως την ογδόη τάξη του σχολείου. Αλλά η Γκουρέβιτς δεν είναι μόνο μια δασκάλα για τον Πούτιν. Ήταν ένα μητρικό πρότυπο για τον μικρό Βλαντίμιρ, του οποίου η μητέρα Μαρίγια Ιβάνοβνα ήταν αποτραβηγμένη, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά ψυχολογικά τραύματα στη ζωή. Οι δύο γιοι της, πριν από τον Βλαντίμιρ, πέθαναν κατά τη βρεφική ηλικία στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη).

Η ίδια η Μαρίγια παρ’ ολίγο να πεθάνει από την πείνα κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού τής Αγίας Πετρούπολης. Λιποθύμησε από την πείνα και μεταφέρθηκε από τους κατοίκους της πόλης δίπλα στις σορούς των πτωμάτων, όπου την άφησαν μέχρι να συνέλθει. Μια φωτογραφία του Πούτιν, ηλικίας 5 ετών, να κάθεται στην αγκαλιά της μητέρας του, με το χέρι της να τον αγκαλιάζει άκαμπτα, ενώ εκείνη κοιτάζει με κενό βλέμμα στο βάθος, λέει τα πάντα για το βαρύ ψυχικό τίμημα που επέφερε ο πόλεμος και η φτώχεια στο αγόρι και τη μητέρα του.

Στερημένος από τη ζεστασιά και την αγάπη των γονιών του, ο μικρούλης Βλαντίμιρ βρήκε στο πρόσωπο της δασκάλας του την μέντορά του. Η Γκουρέβιτς είναι ο πρωταρχικός λόγος, μαζί με τον εκπαιδευτή του Πούτιν στο τζούντο και μέντορά του, Ανατόλιι Ράκχλιν, που ο Ρώσος πρόεδρος ανέβηκε τις βαθμίδες της εξουσίας, αντί να ακολουθήσει ένα μονοπάτι παρανομίας και να καταλήξει ένας κατάδικος ή μία χαμένη ψυχή. Ο Ράκχλιν, που ο Πούτιν τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα, πέθανε το 2013.

Rebekah Koffler a former Defense Intelligence Agency officer:

Vladimir Putin's childhood teacher,Vera Dmitriyevna Gurevich,now 88, may be the only person in the world who could convince him to stop his bloody siege in Ukraine.#Ukraine #Russia #UkraineWarhttps://t.co/lx7GFlwsGZ pic.twitter.com/GbES0jRVzy

— Könül Ranveerian☯ (@KonulRanveerian) March 25, 2022