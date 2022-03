Πούτιν – Χάρι Πότερ: Η συγγραφέας απαντά στον Ρώσο πρόεδρο

«Μάχη» ξέσπασε μεταξύ του Ρώσου προέδρου και της συγγραφέως του Χάρι Πότερ, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Δύση επιχειρεί να ακυρώσει τον ρωσικό πολιτισμό. Στα σχέδια της δυτικής ακύρωσης, σύμφωνα με τον Βλ. Πούτιν, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα έργα μεγάλων συνθετών, όπως είναι ο Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς και ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ. «Σήμερα προσπαθούν να ακυρώσουν έναν ολόκληρο πολιτισμό χιλίων ετών, τον λαό μας» είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση, με προσωπικότητες του πολιτισμού, αναφερόμενος στην ακύρωση εκδηλώσεων με επίκεντρο Ρώσους δημιουργούς σε ορισμένες δυτικές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

«Με αυτόν τον τρόπο απαγορεύουν τους Ρώσους συγγραφείς και τα βιβλία», συμπλήρωσε ο Πούτιν. Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους συνέκρινε την ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με το κάψιμο των βιβλίων που οργάνωναν οι ναζιστές. «Την τελευταία φορά ήταν οι ναζί στη Γερμανία, πριν από περίπου 90 χρόνια, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μια τέτοια εκστρατεία καταστροφής ενός ανεπιθύμητου πολιτισμού. Θυμόμαστε καλά τις εικόνες των βιβλίων να καίγονται σε δημόσιες πλατείες», σημείωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς διατύπωνε τον ισχυρισμό αυτόν, αναφέρθηκε στην Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, τη συγγραφέα της δημοφιλούς σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ». Ο Πούτιν ανέφερε τη Βρετανίδα συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον τρόπο που κι εκείνη «ακυρώθηκε» επειδή δεν «ικανοποίησε τις απαιτήσεις των δικαιωμάτων των φύλων». Το σχόλιο αυτό του Βλ. Πούτιν αναφέρεται στην κριτική που έχει δεχθεί πρόσφατα η συγγραφέας σχετικά με τις απόψεις της γύρω από ζητήματα που αφορούν την τρανς κοινότητα.

Λίγη ώρα αργότερα, η συγγραφέας έδωσε την απάντησή της στις δηλώσεις Πούτιν. Η Ρόουλινγκ ανάρτησε ένα άρθρο στα social media, το οποίο σχετίζεται με τον Αλεξέι Ναβάλνι, και έγραψε: «H κριτική της δυτικής κουλτούρας ακύρωσης καλό είναι να μη γίνεται από αυτούς που επί του παρόντος σφάζουν πολίτες για το έγκλημα της αντίστασης, ή που φυλακίζουν και δηλητηριάζουν τους επικριτές τους».

Η συγγραφέας συνόδευσε την ανάρτησή της με το χάσταγκ #IstandWithUkraine (Είμαι στο πλευρό της Ουκρανίας).

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022