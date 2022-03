Σύνοδος Κορυφής για Ρωσία: «Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου» – Όχι νέες κυρώσεις

Οχι σε νέες κυρώσεις στη Ρωσία είπαν οι 27 της ΕΕ όπως αποκαλύπτει το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε από το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ότι οι «27» κατηγόρησαν τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, τονίζοντας ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι εργασίες της πρώτης μέρας της Συνόδου Κορυφής ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 3:30, ενώ θα συνεχιστούν σήμερα το πρωί, με το ενεργειακό στο προσκήνιο. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Το Reuters σε γνώση του οποίου ήρθε το προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζει οτι στο πεδίο της ενέργειας και συγκεκριμένα το φυσικό αέριο, οι 27 ηγέτες συμφώνησαν «να συνεργαστούν για την κοινή αγορά φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και υδρογόνου» για τον επόμενο χριμώνα. Συμφώνησαν ακόμη να λάβουν μέτρα για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου για να δημιουργηθεί απόθεμα με μη ρωσικό φυσικό αέριο. Να σημειωθεί επίσης οτι νωρίτερα οι FT είχαν ανακοινώσει ότι η ΕΕ θα αγοράσει από τις ΗΠΑ υγροποιημένο αέριο για να καλύψει τις ανάγκες της.

Σόκαρε ο Μακρόν -Εκανε λόγο για λιμό

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε η άκρως ανησυχητική δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε λόγο για επικείμενο λιμό εντός 1-1μιση χρόνου, εάν δεν τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος, καλώντας τον Πούτιν να δείξει υπευθυνότητα και παρουσιάζοντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο των ηγετών της G7 και του ΝΑΤΟ, ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε τη Μόσχα να επιδείξει «υπευθυνότητα» και να επιτρέψει τη σπορά στην Ουκρανία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο πόλεμος θα μπορούσε να προκαλέσει σε 12 έως 18 μήνες «αναπόφευκτο λιμό», με πιο αξιοσημείωτο τον κίνδυνο έλλειψης σιτηρών στην Αίγυπτο και στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Αφρικής.

Συμφωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για πιθανή ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη

Την ίδια ώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από συνομιλία τους στο περιθώριο της Συνόδου, συμφώνησαν η Ελλάδα να μετάσχει σε πιθανή ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη, η οποία όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ελληνας πρωθυπουργός «σχεδόν σβήστηκε από τον χάρτη».

Δεν επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία -Διχασμός στους «27»

Οπως και να ‘χει, δεν προέκυψαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εμφανίζονται διχασμένοι στο εν λόγω ζήτημα. Το Συμβούλιο δήλωσε μεν έτοιμο για υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων, αλλά δίνει βάρος στις ήδη υφιστάμενες και καλεί τις χώρες να διασφαλίσουν ότι αυτές τηρούνται όπως έχουν συμφωνηθεί. Αλλωστε, το έδαφος για μια τέτοια προσέγγιση είχε ήδη προετοιμαστεί, έστω εν μέρει, καθώς από νωρίς αρκετοί ηγέτες χωρών της ΕΕ είχαν εκφράσει δισταγμούς σχετικά με την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είχε προϊδεάσει για το ενδεχόμενο μη επιβολής νέων κυρώσεων, λέγοντας πως οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

«Δεν αναμένω συγκεκριμένες νέες κυρώσεις σήμερα», είχε πει ο Ρούτε στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες για τις κυρώσεις με μια τέτοια ευρεία σύνθεση, χρειαζόμαστε προτάσεις. Έχουμε ήδη επιβάλει πολλές κυρώσεις, τώρα μπαίνουμε σε πιο περίπλοκο έδαφος», είπε επίσης ο Ολλανδός πρωθυπουργός. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο των ηγετών του NATO και της G7, ότι οι ισχυροί της Δύσης είναι έτοιμοι να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος τη Ρωσίας εάν κριθεί αναγκαίο. Ακόμα, μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους χαρακτήρισε «πολύ αποτελεσματικές» τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι ήταν εσκεμμένη απόφαση να μην περιληφθούν οι εισαγωγές ενέργειας σε αυτή τη δέσμη μέτρων. Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί ηγέτες που κάλεσαν για επιβολή νέων κυρώσεων.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: «Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου»

Μπορεί, βέβαια, να μην αποφασίστηκε η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία επί του παρόντος, ωστόσο η ΕΕ κατηγόρησε τη Μόσχα πως διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Οπως αναφέρει η τελική ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες να τονίζει πως η Μόσχα πρέπει να «λογοδοτήσει όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο». «Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού και στοχοποιεί πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, δομών υγείας, σχολείων και καταφυγίων», αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Τα εγκλήματα πολέμου αυτά πρέπει να σταματήσουν αμέσως», προστίθεται.

Η ΕΕ καλεί να δημιουργηθεί ταμείο αλληλεγγύης

Παράλληλα, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν να δημιουργηθεί ταμείο αλληλεγγύης που θα βοηθήσει την Ουκρανία να ανακάμψει οικονομικά μετά τη ρωσική εισβολή, αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης από τις δύο ημέρες της Συνόδου Κορυφής. Το ταμείο αυτό θα έχει σκοπό να υποστηριχθεί η Ουκρανία να ανακάμψει από την «καταστροφή και τις τεράστιες απώλειες» που υφίσταται από τη Ρωσία, τονίζει η κοινή ανακοίνωση. Προστίθεται ότι θα οργανωθεί Σύνοδος διεθνών δωρητών ώστε να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τη χώρα αφού «τερματιστεί η ρωσική επίθεση». Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύονται ακόμη να βοηθήσουν την ουκρανική κυβέρνηση για την κάλυψη «των άμεσων αναγκών της».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τι συζήτησαν ΕΕ-ΗΠΑ για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες συζήτησαν για συνεργασία σχετικά με τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, καθώς και την ανάγκη ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγκες επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως, αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι ηγέτες της ΕΕ και ο Τζο Μπάιντεν συζήτησαν τη συντονισμένη και ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην «απρόκλητη και αδικαιολόγητη» στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εξέτασαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για επιβολή οικονομικού τιμήματος στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και την ετοιμότητά τους να υιοθετήσουν πρόσθετα μέτρα και να σταματήσουν κάθε προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων.

Οι ηγέτες συζήτησαν τις επείγουσες ανάγκες που προκαλούνται από την επιθετικότητα της Ρωσίας, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν πρόσφυγες, και τόνισαν την ανάγκη να εγγυηθεί η Ρωσία ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους πλήττονται από τη βία ή διαφεύγουν από τη βία. Επίσης, εξέφρασαν ικανοποίηση για την έναρξη διεθνών ερευνών, μεταξύ άλλων από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες συλλογής στοιχείων για φρικαλεότητες. Οι ηγέτες συμφώνησαν, παράλληλα, σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της δημοκρατικής ανθεκτικότητας στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Τέλος, οι ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της διατλαντικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της ισχυρής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ, όπως περιγράφεται στη Στρατηγική Πυξίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Xωρίς κινητά στον χώρο

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε στους «27» περίπου στις 22:20 ώρα Ελλάδος. Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση περίπου στις 22:45 και οι «27» συνέχισαν να μιλούν για την Ουκρανία. Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα παραδώσουν φέτος τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, επιπλέον όσων είχαν προγραμματιστεί, όπως ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση στο πρακτορείο Reuters. Μια από αυτές τις πηγές συμπλήρωσε ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και θα προβλέπει επίσης μεγαλύτερες εξαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023. Για λόγους ασφαλείας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν είχαν τα κινητά τους στο χώρο.

Η καθηλωτική παρέμβαση Ζελένσκι και οι προτάσεις του

Λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος, ήταν η σειρά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθυνθεί στους 27 ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης, η παρέμβαση του οποίου ήταν καθηλωτική. «Μπορούμε να κάνουμε την G7 όχι απλώς μεγάλη, αλλά μια μεγάλη ομάδα ειρηνευτών, μια εξαιρετική ειρηνευτική G7. Τι χρειαζόμαστε; Η Ουκρανία είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτή την απάντηση. Κάθε εβδομάδα πρέπει να επιτείνουμε τις κυρώσεις κατά της ρωσικής επιθετικότητας μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στις χώρες της G7.

Πρόσθεσε ότι «στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και την περιοχή μας. Πραγματικές εγγυήσεις, αποτελεσματικές εγγυήσεις, που μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε επιθετικότητα εντός 24 ωρών. Μέσα σε 24 ώρες, προτείναμε μια ένωση, μια U-24. Κάτι που χρειάζεται ο κόσμος, όχι μόνο για να αποτρέψει τους πολέμους, αλλά και για να σταματήσει τις εχθροπραξίες που έχουν ήδη ξεκινήσει και επίσης να παρέχει υποστήριξη σε εκείνες τις χώρες που υποφέρουν από φυσικές καταστροφές ή χρειάζονται υποστήριξη κατά τη διάρκεια πανδημιών ή που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ή επισιτιστικές κρίσεις».

Ο Ζελένσκι ρώτησε τους ηγέτες πόσες επείγουσες Συνόδους Κορυφής θα χρειαστούν μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που προκαλεί η Ρωσία. «Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία κατάφερε να δημιουργήσει τόσες πολλές κρίσεις και τόση αστάθεια που έχει γίνει το κύριο πρόβλημα για τον κόσμο. Ένα πρόβλημα που μόνο αυξάνεται και δεν μπορούμε καν να μαντέψουμε πόσες τέτοιες επείγουσες Συνόδους Κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργεί η Ρωσία», υποστήριξε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας τους ηγέτες της G7 ότι οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία οδηγούν σε παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

«Η Ρωσία έχει καταστρέψει την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας και έχει προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά, αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να συνοδευτεί από μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Όσο δεν υπάρχει ειρήνη στην ουκρανική γη, τόσο λιγότερα τρόφιμα θα λαμβάνει η παγκόσμια αγορά από την Ουκρανία και πολλές χώρες στην Ασία, την Αφρική, ακόμη και την Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακραία προβλήματα με την πρόσβαση σε βασικά τρόφιμα και τις τιμές των τροφίμων. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε πολιτική αποσταθεροποίηση και ίσως αυτός ήταν ο σκοπός της ρωσικής ηγεσίας. Δεν ξέρω…», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Αλλά πρέπει να δράσουμε άμεσα. Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως τα ρωσικά στρατεύματα και να τα βγάλουμε από την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε άμεση ειρήνη, προτού ο κόσμος αντιμετωπίσει άλλο επίπεδο προβλημάτων. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας τώρα όσο το δυνατόν περισσότερο για να σταματήσουμε τη στρατιωτική της μηχανή, παρά αργότερα για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «πλήρες εμπάργκο στο εμπόριο» με τη Ρωσία και τον αποκλεισμό της από τη χρήση του συστήματος GPS

«Οι άνευ προηγουμένου προκλήσεις απαιτούν πλήρες εμπάργκο στο εμπόριο με τη Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει να στερηθεί την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ακόμη και το GPS στον πόλεμο. Είναι σημαντικό γι’ αυτό το σύστημα να μην βοηθήσει ρωσικούς πυραύλους και βόμβες να καταστρέψουν ειρηνικές πόλεις», είπε ο Ζελένσκι. «Οι ρωσικές τράπεζες και κυρίως η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας πρέπει να αποκλειστούν πλήρως από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να μείνουν χωρίς χρήματα και τα παγωμένα περιουσιακά τους στοιχεία πρέπει επίσης να μετατραπούν σε αποζημιώσεις», είπε στις χώρες της G7.

«Αυτό είναι προς το συμφέρον μας, είναι προς το συμφέρον σας. Είναι προς το συμφέρον όλων των δημοκρατιών, γιατί οι δημοκρατίες πρέπει να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η ελευθερία πρέπει να είναι οπλισμένη. Η ζωή πρέπει να θριαμβεύσει του θανάτου», είπε ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε ξανά τη Ρωσία ότι αναπτύσσει πυρομαχικά φωσφόρου, ορισμένες χρήσεις των οποίων είτε απαγορεύονται είτε περιορίζονται από το διεθνές δίκαιο.