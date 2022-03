Ρωσία – Ουκρανία τώρα: “Η πρώτη φάση της επιχείρησης ολοκληρώθηκε”

Η Ρωσία ένα μήνα μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, δηλώνει τώρα ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει «το πρώτο στάδιο» της πολεμικής επιχείρησης. Όπως ανακοίνωσε, η πρώτη φάση της στρατιωτικής επιχείρησής της, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ολοκληρωθεί και ότι θα επικεντρωθεί τώρα στο να απελευθερώσει «πλήρως» την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση φαίνεται να υποδεικνύει ότι η Ρωσία ενδεχομένως αλλάζει σε πιο περιορισμένους στόχους, αφότου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σθεναρή αντίσταση της Ουκρανίας τον πρώτο μήνα του πολέμου, εκτιμά το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως αυτονομιστές, που στηρίζει η Ρωσία, ελέγχουν τώρα το 93% της περιοχής του Λουχάνσκ και το 54% της περιοχής του Ντονέτσκ, οι δύο περιοχές που απαρτίζουν το Ντονμπάς. «Οι βασικοί στόχοι του πρώτου σταδίου της επιχείρησης έχουν σε γενικές γραμμές επιτευχθεί», δήλωσε ο Σεργκέι Ρουντσκόι, επικεφαλής της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ρωσικού γενικού επιτελείου. «Το μαχητικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έχει σημαντικά μειωθεί, κάτι… που καθιστά δυνατό να επικεντρώσουμε τις βασικές μας προσπάθειες στο να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας, την απελευθέρωση του Ντονμπάς».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ήδη κηρύξει την 9η Μαΐου ως την ημερομηνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία αντιστοιχεί στην ημέρα που η Ρωσία νίκησε τους Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ισχυρίζεται ο αξιωματούχος του Κιέβου, σύμφωνα με τη Daily Mail. Σε ανάρτησή του στο Facebook, το γενικό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η ρωσική προπαγάνδα «επιβάλλει την ιδέα ότι ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 Μαΐου 2022». Εκείνη την ημέρα πραγματοποιείται μια εντυπωσιακή ετήσια παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για να γιορταστεί η παράδοση της Ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεξάγεται συνεχώς έργο προπαγάνδας, γεγονός που επιβάλλει την ιδέα ότι ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 Μαΐου 2022», ανέφερε το γενικό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην ανάρτησή του.null

Παράλληλα, η Ρωσία παραδέχθηκε σήμερα τον θάνατο 1.351 στρατιωτών της, από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσής της στην Ουκρανία, πριν από έναν μήνα, κατηγορώντας τις δυτικές χώρες ότι διαπράττουν ένα «σφάλμα» προμηθεύοντας με όπλα το Κίεβο. «Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, 1.351 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 3.852 έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο υπαρχηγός του επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της χώρας Σεργκέι Ρουντσκόι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός της Μόσχας, τη 2α Μαρτίου, έκανε λόγο για 498 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Το Κίεβο, από την πλευρά του, κάνει λόγο για πολύ βαρύτερες απώλειες στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ρουντσκόι χαρακτήρισε, εξάλλου, «μεγάλο σφάλμα» την προμήθεια όπλων στο Κίεβο από τις δυτικές χώρες. «Αυτό παρατείνει τη σύρραξη, αυξάνει τον αριθμό των θυμάτων και δεν θα επηρεάσει καθόλου το αποτέλεσμα της επιχείρησης», είπε.

Συμπλήρωσε πως η Ρωσία «θα απαντήσει ανάλογα», εάν το ΝΑΤΟ εφαρμόσει μια ζώνη εναέριου αποκλεισμού πάνω από την Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο ζητά, ανεπιτυχώς, εδώ και εβδομάδες. Στο μεταξύ, η Ρωσία έχει υποδεχθεί 419.736 πρόσφυγες από την ανατολική Ουκρανία, από την έναρξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Μιχαΐλ Μιζίντσεφ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης της Άμυνας της Ρωσίας, που έκανε δηλώσεις στην ίδια συνέντευξη τύπου. «Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να διεξάγει αυτήν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση έως ότου όλοι οι στόχοι επιτευχθούν», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, ένα αμερικανικό think tank, δημοσιοποίησε σήμερα έναν ενδιαφέροντα βιντεο-χάρτη, στον οποίο καταγράφονται όλες οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας από την 1η έως την 30ή μέρα.

Είναι εντυπωσιακό ότι η μεγαλύτερη πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων καταγράφεται μέχρι τις 3-4 Μαρτίου. Έκτοτε, δεν αλλάζουν πολλά στο χάρτη του πολέμου, ενώ κάποιες περιοχές φαίνεται να επιστρέφουν σε ουκρανικό έλεγχο.

Δείτε το βίντεο-χάρτη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία:

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία φαίνεται να αποτυγχάνει στο στόχο της να περικυκλώσει το Κίεβο από τα νοτιοδυτικά και τα νοτιοανατολικά, λόγω της ισχυρής αντίστασης των Ουκρανών. Η ρωσική εισβολή, λέει η «El Pais», «φρέναρε» στο Κίεβο και τη Μαριούπολη, όμως οι Ρώσοι πήραν υπό τον έλεγχό τους τη Χερσώνα, κατά τη διαδρομή τους προς την Οδησσό.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των περισσότερων πόλεων λόγω της μεγάλης αντίστασης των Ουκρανών και τώρα αλλάζουν τη στρατηγική τους: Επιλέγουν να χτυπούν από μακριά στόχους, κάτι που φαίνεται και στο Κίεβο και κυρίως στην κατεστραμμένη Μαριούπολη, η οποία δεν παραδίδεται. Την ώρα που αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία θα βγει πιο αδύναμη από τον πόλεμο, ο Βρετανός αντιπτέραρχος Μικ Σμιτ, αμυντικός ακόλουθος του Λονδίνου στην Ουάσιγκτον, μετέφερε πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών που ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πιθανότατα ανακαταλάβει δύο πόλεις δυτικά του Κιέβου.

«Είναι πιθανό ότι οι επιτυχείς αντεπιθέσεις της Ουκρανίας θα διαταράξουν την ικανότητα των ρωσικών δυνάμεων να αναδιοργανωθούν και να συνεχίσουν τη δική τους επιθετική τακτική προς το Κίεβο» τόνισε ο Σμιτ, σύμφωνα με τον «Guardian». Η Ουκρανία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι περνάει πλέον στην επίθεση και πως έχει απωθήσει ρωσικές δυνάμεις από διάφορα σημεία, όπως από τα βόρεια του Κιέβου, ενώ απέκρουσε πέντε ρωσικές επιθέσεις στα ανατολικά της χώρας την Πέμπτη.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν είχαν αρκετούς πόρους για να συνεχίσουν την επίθεσή τους.

