Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Ανταλλαγή αιχμαλώτων, “η Ρωσία σημειώνει πρόοδο στη Μαριούπολη”

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο στην πολιορκημένη νότια πόλη της Μαριούπολης, μπαίνοντας στην κεντρική περιοχή της πόλης στις 24 Μαρτίου. Η πόλη-λιμάνι, που θεωρείται κρίσιμη για την εκστρατεία της Ρωσίας, έχει περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα από τις αρχές Μαρτίου. Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται στη Μαριούπολη, οι τοπικές ουκρανικές αρχές εγκατέλειψαν την πόλη για να συντονίσουν καλύτερα τις περιφερειακές επιχειρήσεις, λέει η ISW, η οποία είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ.

Watch #Russia’s campaign in #Ukraine stall in this time-lapse of @TheStudyofWar and @criticalthreats mapping of the war in Ukraine. pic.twitter.com/teOD4EzY8L

— ISW (@TheStudyofWar) March 25, 2022