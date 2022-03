Νεκρός στρατηγός – Ουκρανία: Πλήγματα δίχως τέλος στη στρατιωτική ελίτ

Το Κίεβο επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκότωσε σε μάχες στη νότια Ουκρανία έναν ακόμη Ρώσο στρατηγό, σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας. «Τα στρατεύματά μας (…) σκότωσαν τον διοικητή του 49ου στρατού της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας, τον στρατηγό Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, σε έναν βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τσορνομπάιφκα», που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), δήλωσε ο Ολέκσι Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει έως τώρα τον θάνατο στην Ουκρανία του στρατηγού Αντρέι Σουκοβέτσκι, αναπληρωτή διοικητή του 41ου στρατού, που είχε υπηρετήσει στη Συρία το 2018-2019. Όμως, ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός, ο Βιτάλι Γκερασίμοφ έχει σκοτωθεί επίσης στη μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο. «Ένας ακόμη στρατηγός με δύο αστέρια σκοτώθηκε σήμερα από τη ρωσική πλευρά, είναι ο δεύτερος σε 12 ημέρες» είχε δηλώσει στις 8 Μαρτίου στο CNN ο εν αποστρατεία Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, αποκαλύπτοντας πως ο ρωσικός στρατός διαπράττει «επαναλαμβανόμενα λάθη» και «επικοινωνεί μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων».

⚡️Another Russian general killed in Ukraine.

Yakov Ryezantsev was killed in Chornobaivka, a site of intense fighting just north of Kherson, according to Oleksiy Arestovych, advisor to the head of Ukraine's presidential office. pic.twitter.com/V9BNrmg08M

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 25, 2022