Πορτογαλία – Τουρκία 3 – 1: Η απίστευτη αντίδραση οπαδού

Ο Μπουράκ Γιλμάζ έχασε μία μοναδική ευκαιρία να βάλει στο παιχνίδι της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2022 την Τουρκία, αστοχώντας σε πέναλτι στο 85′ του Πορτογαλία – Τουρκία με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Πορτογάλων. Το χαμένο πέναλτι του πολύπειρου Τούρκου επιθετικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ένας Τούρκος οπαδός δεν μπόρεσε να το χωνέψει και πυροβόλησε την τηλεόραση!

Ο Μπουράκ Γιλμάζ πέταξε στα σκουπίδια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-2, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από τα 11 βήματα. Το χαμένο πέναλτι όπλισε τα χέρια ενός Τούρκου οπαδού, ο οποίος σημάδευε με το όπλο του την τηλεόραση τη στιγμή που ο Γιλμάζ εκτελούσε το πέναλτι. Όταν ο αρχηγός της Τουρκίας αστόχησε από την άσπρη βούλα τότε εκείνος πυροβόλησε την τηλεόραση, καταστρέφοντάς την.

I don't think this Turkey fan took the Yilmaz penalty miss very well..

😳😳😳

📹 @HerkesBunupic.twitter.com/jrqHQ7RiPz

— Oddschanger (@Oddschanger) March 25, 2022