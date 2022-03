Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ – Βρυξέλλες: Στην Ευρώπη ο Μπάιντεν, νέες κυρώσεις για τη Ρωσία

Η έλευση του Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη, φέρνει και εξελίξεις αναφορικά με τη στρατηγική της Δύσης κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στη Γηραιά Ηπειρο το βράδυ της Τετάρτης και σήμερα θα παραστεί στις έκτακτες Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της G7, στις Βρυξέλλες. Ο Μπάιντεν με φόντο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα επιδοθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο, καθώς θέλει να επιδείξει σκληρή στάση απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και να τηρήσει την υπόσχεσή του να ενισχύσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ, έπειτα από την τετραετία της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στις Συνόδους Κορυφής, ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει και νέες κυρώσεις, αλλά και την αυστηροποίηση των ήδη υπαρχουσών κατά της Ρωσίας, για την εισβολή της στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος Ρώσων πολιτικών και ολιγαρχών, όπως είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σάλιβαν δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες της G7 αναμένεται να συμφωνήσουν να εφαρμόσουν μια «πρωτοβουλία» για να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να παρακάμψει τις κυρώσεις που της έχουν ήδη επιβληθεί.

Thank you Prime Minister @alexanderdecroo for the warm welcome in Brussels. I'm looking forward to our work together — with all our Allies and partners — this week as we continue responding to Putin’s war of choice in Ukraine. pic.twitter.com/oDsANcaZOr

— President Biden (@POTUS) March 23, 2022