S 400 Τουρκία – Ουκρανία: Καμία συμφωνία για προμήθεια, λέει η Άγκυρα

Με άρθρο του στην εφημερίδα των ΗΠΑ «Wall Street Journal», ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης, Φαχρετίν Αλτούν, ζήτησε την άνευ όρων παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-35 και του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot από τις ΗΠΑ. Η άποψή του ήταν απάντηση σε προηγούμενο άρθρο της εφημερίδας που ανέφερε πως αν η Τουρκία επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων της με τη Δύση θα έπρεπε να παραδώσει το ρωσικό σύστημα S-400 στους Ουκρανούς για να πολεμήσουν πιο αποτελεσματικά τους Ρώσους.

«Παρόλο που αυτή η απαίτηση δεν είναι ρεαλιστική σήμερα, αυτή η ιδέα παρουσιάζει την ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχει βιώσει τελευταίως η Τουρκία στις σχέσεις της με την Δύση», ανέφερε ο συνεργάτης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κορυφαίος αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης άσκησε κριτική στις ΗΠΑ για τη στάση τους αφότου η Άγκυρα απέκτησε τους ρωσικούς πυραύλους. Τόνισε πως ξεχνούν ότι η Τουρκία προσέγγισε τις ΗΠΑ αρχικά για την αγορά του συστήματος Patriot.

«Με δεδομένο πως η Τουρκία βρίσκεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες και ασταθείς περιοχές στον κόσμο και οι απειλές που έχει δεχθεί δεν εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας με την απόρριψη της Ουάσινγκτον, η Άγκυρα έπρεπε να κοιτάξει τις εναλλακτικές της», υποστήριξε ο Αλτούν και συνέχισε: «Η Τουρκία δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει το σύστημα Patriot». «Οι Τούρκοι ακόμη θυμούνται πως οι σύμμαχοί μας απέσυραν συστοιχίες Patriot από την Τουρκία κατά της διάρκεια των υψηλών εντάσεων στις σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας. Με δεδομένη αυτή την εμπειρία, ο τουρκικός λαός δεν παίρνει πλέον στα σοβαρά καμία ανεπίσημη υπόσχεση της Δύσης πως θα μας τροφοδοτήσει με το Patriot», έγραψε.

Türkiye’s Communications Director Fahrettin Altun urges the West and the US to deliver F-35 fighter jets and Patriot batteries to Ankara unconditionally, saying informal proposals would not repair relationshttps://t.co/slxd3k5bty

— TRT World (@trtworld) March 23, 2022