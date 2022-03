Ρωσικό πλοίο – Ουκρανία: Νέο βίντεο από το εντυπωσιακό χτύπημα

Ένα χτύπημα με ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία πέτυχαν οι Ουκρανοί κατά των Ρώσων. Το Ναυτικό των Ουκρανών κατάφερε να καταστρέψει ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα. Το αποβατικό Orsk ανήκει στη δύναμη του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και είχε καταπλεύσει στο συγκεκριμένο λιμάνι στις 21 Μαρτίου. Ήταν το πρώτο ρωσικό πλοίο που έφτασε στην Μπερντιάνσκ και μάλιστα το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας είχε σχολιάσει τον κατάπλου του λέγοντας πως «η άφιξη αυτού του μεγάλου αποβατικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ είναι ένα σημαντικό γεγονός». Το τηλεοπτικό δίκτυο είχε σχολιάσει επίσης πως τα τεθωρακισμένα που αποβιβάζει το αποβατικό θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των ρωσικών δυνάμεων, επισημαίνοντας πως το πλοίο μπορεί να μεταφέρει φορτίο συνολικού βάρους 1.500 τόνων.

Προφανώς το τηλεοπτικό δίκτυο βιντεοσκόπησε και μετάδωσε εικόνες από το πλοίο, προδίδοντας έτσι την ακριβή του θέση και κάνοντας πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των Ουκρανών, που όπως φαίνεται το εντόπισαν και το κατέστρεψαν. Οι Ουκρανοί δήλωσαν πως το πλοίο που κατέστρεψαν, μπορούσε να μεταφέρει 20 άρματα μάχης, 45 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 στρατιώτες. Πάρα τα βίντεο και τις φωτογραφίες του χτυπήματος στο πλοίο, η ρωσική πλευρά δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το γεγονός.

Video of the Black Sea Fleet's Saratov Project 1171 large landing ship on fire in the port of Berdyansk and two Project 775-class large landing ships departing port. At least one of the two is also on fire.https://t.co/5ogDVTpkC3 pic.twitter.com/s7hDcSKtwQ

— Rob Lee (@RALee85) March 24, 2022