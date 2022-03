Ρωσίδα δημοσιογράφος νεκρή: Σκοτώθηκε η Οξάνα Μπαουλίνα, είχε εργαστεί με τον Ναβάλνι

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο έχασε τη ζωή της η Ρωσίδα δημοσιογράφος Οξάνα Μπαουλίνα, ενώ κατέγραφε πλάνα στο Κίεβο. Στο σημείο σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη άγνωστο για την ώρα πως. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς δέχτηκε ρωσικά πυρά. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ακόμη ένας συνεργάτης της ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δυο άτομα. Έως αυτή την ώρα κανείς δεν μπορεί να απαντήσει ξεκάθαρα τι συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης.

Η Μπαουλίνα εργαζόταν για το The Insider, μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική ιστοσελίδα που λειτουργεί με έδρα τη Ρωσία. Η δημοσιογράφος βρισκόταν στην Ουκρανία ως ανταποκρίτρια και μετέδιδε ρεπορτάζ από την πόλη Λβιβ και από την πρωτεύουσα, Κίεβο. Το ρεπορτάζ της συχνά είχε ως θέμα την κυβερνητική διαφθορά στη Ρωσία.

Oksana Baulina, a journalist for The Insider, died under fire in Kyiv after a rocket strike on a shopping center in Podol https://t.co/Su1TxIibGr

Ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας σε περιοδικά lifestyle, μεταξύ των οποίων τα Time Out Moscow και In Style, όμως αργότερα στράφηκε προς το πολιτικό ρεπορτάζ. Είχε φυλακιστεί για σύντομο ρωσικό διάστημα όταν η ρωσική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφείο του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, που είχε ιδρυθεί από τον Αλεξέι Ναβάλνι, όπου η Μπαουλίνα διοργάνωνε ζωντανή μετάδοση από παράσταση διαμαρτυρίας. Όταν η ρωσική κυβέρνηση χαρακτήρισε τον οργανισμό αυτόν ως εξτρεμιστικό, η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα, και συνέχισε το ρεπορτάζ της σε ΜΜΕ που δίνουν έμφαση στην ερευνητική δημοσιογραφία, τον έλεγχο εγκυρότητας των ειδήσεων και την πολιτική ανάλυση.

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54

— Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 23, 2022