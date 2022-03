Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Μεγάλη φωτιά στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ

Φωτιές και εκρήξεις στο υπό ρωσική κατάληψη λιμάνι του Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική αναφέρουν ουκρανικές πηγές. Οι Ουκρανοί φέρονται να κατέστρεψαν ρωσικό πλοίο. Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ στην Αζοφική, μιας πόλης στην περιφέρεια Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης, φέρεται να έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με τοπικά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και έναν υψηλόβαθμο σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, που επικαλείται ο Guardian.

The moment of the explosion in the port of #Berdyansk . pic.twitter.com/NqHtGshDcN

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανέφερε ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο, το Orsk κοντά στην πόλη σε ανάρτησή στο Facebook, που συνοδεύεται από φωτογραφίες και βίντεο φωτιάς και μαύρου καπνού στο λιμάνι. Ο ρωσικός στρατός δεν σχολίασε τι απέγινε το πλοίο. Ο ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από το λιμάνι.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022