Κώστας Τσιμίκας: Επικό τραγούδι σε ρυθμούς Abba

Μπορεί ο Έλληνας διεθνής αμυντικός να έπρεπε να συνθέσει το δικό του τραγούδι ως μέλος των Reds για το ξεκαρδιστικό challenge των παικτών της Λίβερπουλ, ωστόσο πλέον θα μπορεί να τραγουδάει το νέο σύνθημα που έσπευσαν να βγάλουν οι οπαδοί της ομάδας του σε ρυθμούς… Abba. Oι φίλοι της Λίβερπουλ έσπευσαν να εμπνευστούν ένα… έπος για τον Κώστα Τσιμίκα τραγουδώντας στον ρυθμό των Abba, «Tsimi – Tsimi – Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he’s Greek but we all know that he’s scouse».

⭐ 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 ⭐ 🎶 Ask a teammate to sing a line from your Liverpool song… “𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠, 𝐛𝐫𝐨!" 🤣 pic.twitter.com/awo6JkaJR4 — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2022

Ένα τραγούδι το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouse».