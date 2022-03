Δένδιας – Κουλέμπα: Ο ΥΠΕΞ μας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, κατόπιν πρωτοβουλίας του είχε την Τετάρτη (23/3) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο Ουκρανός υπουργός ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για την κατάσταση στην Ουκρανία και τον ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία της μετάβασης του στη Μαριούπολη, ώστε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα ο Ντμίτρο Κουλέμπα μετέφερε στον Έλληνα ΥΠΕΞ τις δημόσιες ευχαριστίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

I had phone call with 🇺🇦FM @DmytroKuleba at his initiative,who briefed me οn the situation in 🇺🇦 & thanked me for the initiative to lead a humanitarian assistance mission to Mariupol noting Pres. @ZelenskyyUa’s public expression of appreciation in this regard. pic.twitter.com/HSwukppLGj

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 23, 2022