Ρώσος υπουργός Άμυνας – Ουκρανία: Η κόρη του Σεργκέι Σοϊγκού “καταδικάζει” την εισβολή

Μπορεί ο πατέρας της να είναι ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στον Πούτιν -ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού-, η ίδια ωστόσο ποζάρει με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Η 31χρονη Ξένια Σοϊγκού δεν έχει εκφράσει την υποστήριξή της στον πόλεμο που διεξάγει ο πατέρας της στην Ουκρανία και μέχρι στιγμής αρνείται να δημοσιεύσει εικόνες ρωσικής προπαγάνδας, σύμβολα ή βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως από άλλες ελίτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντί, λοιπόν, να δημοσιεύει το γράμμα «Ζ», που έχει γίνει το σύμβολο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της προπαγάνδας του Κρεμλίνου, που υποστηρίζει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», η Ξένια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της, Μιλάνα, και απέφυγε να ασχοληθεί άμεσα με τη σύγκρουση.

Shoigu has been sanctioned but he doesn't care as his money is in Dubai and here is Twitter account of his daughter Ksenia Shoigu enjoying herself in Dubai while her Dad obeys Putin's orders to invade Ukraine and now prepare nuclear weapons on red alert pic.twitter.com/TfMB88oQ1M

— The Oculus Files – Oligarch Hunter (@oculusfiles) March 11, 2022