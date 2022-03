Οδησσός τώρα – πόλεμος: Πολίτες οχυρώνουν την πόλη με άμμο και Bon Jovi

Η Μαριούπολη είναι η πόλη που δέχεται από χτες Τρίτη τη μεγαλύτερη πίεση των ρωσικών δυνάμεων με ρωσικά τανκς μέσα στην πόλη και σφοδρές οδομαχίες. Όλες οι αναλύσεις αναφέρουν πως εάν πέσει η πόλη, ο επόμενος στόχος του Κρεμλίνου στον πόλεμο της Ουκρανίας θα είναι η Οδησσός με την πόλη να ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς. Αυτό δείχνει και ένα συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Στο οπτικό υλικό βλέπουμε μικρά παιδιά, έφηβους αλλά και ηλικιωμένους άνδρες να σκάβουν την παραλία της Οδησσού και να γεμίζουν σακιά με άμμο τα οποία μεταφέρονται σε όποια σημεία της πόλης θεωρείται απαραίτητο ώστε να στηθούν οδοφράγματα.

Στο συγκεκριμένο συγκινητικό βίντεο υπάρχει και μουσική, καθώς ένας νεαρός σε ντραμς και με τη μουσική στη διαπασών εμψυχώνει τους κατοίκους της Οδησσού με το τραγούδι “Its my life” των Bon Jovi. Η επιλογή του τραγουδιού προφανώς και δεν είναι τυχαία αφού οι στίχοι είναι δηλωτικοί της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί αλλά και του ηθικού τους.

Μάλιστα το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβασε και στο Twitter και ο επίσημος λογαριασμός των Bon Jovi. Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ώρες, ο αρχές της Οδησσού ανέφεραν πως η πόλη δέχεται ρωσικούς βομβαρδισμούς.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022