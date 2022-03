Μαριούπολη τώρα – πόλεμος στην Ουκρανία: 100.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι

Κάπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι και υπομένουν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη Μαριούπολη. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία του ρωσικού στρατού, ο οποίος όμως δεν έχει κυριεύσει παρά μόλις μια μεγάλη πόλη, αν και έχει περικυκλώσει αρκετές άλλες. Η προσφορά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθεί διμερώς με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να γίνουν «συμβιβασμοί», που θα αφορούν μεταξύ άλλων τα κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και του Ντονμπάς, παρέμενε νεκρό γράμμα χθες, πάντως οι Ρώσοι ελπίζουν σε μια διαπραγματευτική διαδικασία «πιο ενεργητική, πιο ουσιαστική», σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Εν αναμονή ενδεχόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός «σχεδόν 100.000 άνθρωποι» παραμένουν παγιδευμένοι, «υπό απάνθρωπες συνθήκες» στα συντρίμμια της Μαριούπολης, «σε κατάσταση απόλυτης πολιορκίας, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς φάρμακα, υφιστάμενοι συνεχείς βομβαρδισμούς», προειδοποίησε νωρίς σήμερα ο κ. Ζελένσκι. Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους αναμένεται σήμερα στα κοινοβούλια της Ιαπωνίας και της Γαλλίας, πρελούδιο του τέλους της εβδομάδας με εντατική διπλωματική δραστηριότητα: αύριο Πέμπτη, έναν μήνα αφότου άρχισε η εισβολή, οι δυτικοί συναντώνται στις Βρυξέλλες, στις συνόδους του NATO, της G7 και της ΕΕ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρίσκονται «νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας», σύμφωνα με τον Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ταξιδέψει μεθαύριο Παρασκευή στην Πολωνία, χώρα που έχει υποδεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των 3,5 εκατομμυρίων ουκρανών προσφύγων. Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μπάιντεν, που αναχωρεί σήμερα για τη Γηραιά Ήπειρο, θα εργαστεί επίσης «μαζί με τους συμμάχους για μακροπρόθεσμες αναπροσαρμογές» όσον αφορά την παρουσία του NATO στην ανατολική Ευρώπη»

Θα αποκλειστεί η Ρωσία από διεθνείς οργανισμούς; «Για το ζήτημα της G20, θα πω μόνο τούτο: θεωρούμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε στους διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον της διεθνούς κοινότητας», είπε οκ. Σάλιβαν. «Όμως σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους θεσμούς και συγκεκριμένες αποφάσεις, θα θέλαμε να διαβουλευτούμε με τους συμμάχους μας και με τους εταίρους μας σε αυτούς, προτού εκφραστούμε».

Η Μαριούπολη, πόλη κατά πλειονότητα ρωσόφωνων κατοίκων, σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Κριμαία (νότια), που κατέλαβε και προσάρτησε η Μόσχα το 2014, και την περιοχή όπου βρίσκεται η αυτοανακηρυγμένη λαϊκή δημοκρατία του Ντανιέτσκ (ανατολικά), βομβαρδίζεται εδώ κι εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό. Έγινε στόχος χθες Τρίτη δύο «πολύ ισχυρών βομβών», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που δεν δημοσιοποίησε απολογισμό των θυμάτων. Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες το πρωί από την αμερικανική εταιρεία Maxar και έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν την καταστροφή σε συνοικίες της πόλης, σε πολιτικές υποδομές, σε εργοστάσια.

Ρωσικά άρματα μάχης έχουν μπει στην πόλη. Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου εκτίμησε χθες βράδυ ότι η τακτική του ρωσικού στρατού είναι να «πλήττει με όπλα μεγάλης εμβέλειας το κέντρο της πόλης», κάτι που όπως είπε παρατηρεί η Ουάσινγκτον «τις τελευταίες 24 ώρες». Κάτοικοι που έφυγαν από τη Μαριούπολη μίλησαν στη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch για «παγωμένη κόλαση, με τους δρόμους σπαρμένους πτώματα και συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων».

«Αυτό δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», υποστήριξε χθες Τρίτη μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιρίνα Βενεκτίκτοβα, καθώς «στα θέατρα πολέμου υπάρχουν κανόνες, αρχές», αλλά «αυτό που βλέπουμε στη Μαριούπολη (είναι) παντελής απουσία κανόνων». Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε χθες βράδυ ότι οι ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν ανθρωπιστική οχηματοπομπή. Για τον εφοδιασμό της πόλης με τρόφιμα και φάρμακα «όλες οι προσπάθειές μας, δυστυχώς, εκμηδενίστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», με «βομβαρδισμούς» και «τρομοκρατία», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, εξανέστη χθες Τρίτη εναντίον του «παράλογου» πολέμου, που είναι «αδύνατο να οδηγήσει σε νίκη» και τόνισε πως «ακόμη κι αν πέσει η Μαριούπολη, η Ουκρανία δεν μπορεί να κατακτηθεί πόλη προς πόλη, δρόμο προς δρόμο, σπίτι προς σπίτι». Ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν στην αρχή της εβδομάδα να βομβαρδίζουν άλλες ρωσικές πόλεις: το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό, τη Μικολάιφ, την Τσερνιγκίβ… Στο Κίεβο, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας υποτίθεται πως επρόκειτο να αρθεί σήμερα, η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων έμοιαζε να έχει σταματήσει.

A woman I spoke with who escaped #Mariupol told me about writing her children’s blood types on their hands in case they are trapped under the rubble when a rocket hits their house. pic.twitter.com/wCTSDv0NVs

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 22, 2022