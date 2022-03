Μαριούπολη από ψηλά: Drone αποκαλύπτει την “παγωμένη κόλαση”

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ό,τι έχει απομείνει από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Εναέρια πλάνα δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στην πολιορκημένη πόλη Μαριούπολη, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση των κατοίκων. Το Verkhovna Rada, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, μοιράστηκε το βίντεο, επαναλαμβάνοντας εκκλήσεις για ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων. «Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαφανίζουν τη Μαριούπολη», δήλωσε η ουκρανική Βουλή.

❗WARNING

Russian forces continue wiping out #Mariupol.

People remain under siege without water, food, and medicine.

We demand ensuring the security of humanitarian corridors for Mariupol!

Stop genocide against the Ukrainian people!#StopRussia #StopPutin #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/oeWXDCWIjQ

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 23, 2022