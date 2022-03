Μαντλίν Ολμπράιτ ΗΠΑ: Πέθανε η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών

Πέθανε η Μαντλίν Ολμπράιτ, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία συνέβαλε στην άσκηση της δυτικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν 84 ετών. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, έπασχε από καρκίνο.

Ποια ήταν η Ολμπράιτ

Η Ολμπράιτ υπήρξε κεντρική φιγούρα στην κυβέρνηση του προέδρου Μπιλ Κλίντον, υπηρετώντας πρώτα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη προτού γίνει η κορυφαία διπλωμάτης της χώρας κατά τη δεύτερη θητεία του. Υποστήριξε την επέκταση του ΝΑΤΟ, πίεσε να παρέμβει η συμμαχία στα Βαλκάνια με πρόσχημα τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση, αλλά και προσπάθησε να μειώσει την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Υπήρξε το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία μεταξύ του τέλους του Ψυχρού Πολέμου και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που πυροδότησαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια εποχή που προαναγγέλθηκε από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους ως «νέα τάξη πραγμάτων».

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Η Μαντλίν Ολμπράιτ γεννήθηκε στο Σμίχοφ της Πράγας στην πρώην Τσεχοσλοβακία, ενώ μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά της. Ο πατέρας της, διπλωμάτης Γιόζεφ Κόρμπελ, μετοίκησε με την οικογένεια του στο Ντένβερ του Κολοράντο. Η Ολμπράιτ έγινε Αμερικανίδα πολίτης το 1957. Η Ολμπράιτ αποφοίτησε από το κολλέγιο Ουέλσλεϊ το 1959 και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 1975, γράφοντας τη διατριβή της για την Άνοιξη της Πράγας.

Εργάστηκε ως βοηθός του γερουσιαστή Έντμουντ Μάσκι πριν λάβει αξίωμα υπό τον Ζμπίγκνιου Μπρζεζίνσκι στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπηρέτησε σε αυτή τη θέση μέχρι το 1981, όταν ο Τζίμι Κάρτερ δεν επανεξελέγη ως πρόεδρος.

This #InternationalWomensDay, listen to Democracy! The Podcast, featuring @madeleine on some of the most urgent issues facing women around the world today: https://t.co/diZR73sYTd #IWD2022 pic.twitter.com/xEIZaoyBTf — CEPPS (@cepps) March 8, 2022

Το 1993 ο Κλίντον τη διόρισε πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη

Αφού εγκατέλειψε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ολμπράιτ προσχώρησε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστήμιου Τζόρτζταουν και ήταν σύμβουλος των υποψηφίων των Δημοκρατικών για την εξωτερική πολιτική. Μετά την νίκη του Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 1992, η Ολμπράιτ τον βοήθησε να συγκροτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του.

Το 1993 ο Κλίντον τη διόρισε πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Διατήρησε την θέση της μέχρι το 1997 όταν διαδέχθηκε τον Ουόρεν Κρίστοφερ ως υπουργό Εξωτερικών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την λήξη της θητείας του Κλίντον το 2001. Η Ολμπράιτ ήταν πρόεδρος της Albright Stonebridge Group από το 2009, ενώ τον Μάιο του 2012, βραβεύτηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.