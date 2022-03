Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας – πόλεμος: Η επικεφαλής θέλει να παραιτηθεί, αλλά ο Πούτιν λέει «όχι»

Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, φέρεται να έχει εκφράσει επιθυμίες να παραιτηθεί, αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος της είπε να παραμείνει, όπως αναφέρουν τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων, μεταδίδει το Bloomberg. Οι σημερινές θέσεις της Ναμπιουλίνα, η οποία προτάθηκε για μια νέα πενταετή θητεία στην Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα, δεν έχουν γίνει γνωστές. Της έχει ανατεθεί η διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος μάλιστα ανέτρεψε με γοργούς ρυθμούς πολλά από όσα κατάφερε να επιτύχει στα εννέα χρόνια της θητείας της.

Όπως αναφέρεται, μια αποχώρησή της στην παρούσα φάση, θα εθεωρείτο προδοσία από τον Πούτιν, με τον οποίο η Ναμπιουλίνα έχει συνεργαστεί στενά εδώ και δύο δεκαετίες. Η 58χρονη δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το θέμα του επαναδιορισμού της. Επιπλέον, η Ναμπιουλίνα δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείο Bloomberg για κάποιο σχόλιο, όπως και οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας και του Κρεμλίνου.

Russia’s highly regarded central bank Governor Elvira Nabiullina sought to resign after Vladimir Putin ordered an invasion of Ukraine, only to be told by the president to stay. pic.twitter.com/IELyFjRMcR

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2022