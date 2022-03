Αμπράμοβιτς – Ζελένσκι: Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να μην επιβληθούν κυρώσεις στον ολιγάρχη

Να αφαιρέσει – τουλάχιστον για την ώρα – τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς από τον κατάλογο κυρώσεων που έχουν προετοιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να ζήτησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι από τον Τζο Μπάιντεν στην τελευταία τους τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ώστε να συνεχίσει «να μεσολαβεί στις ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις». Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε τον Μπάιντεν «να περιμένει» για την επιβολή κυρώσεων στον ολιγάρχη, ο οποίος θα μπορούσε να είναι σημαντικός μεσολαβητής με τη Ρωσία για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, ανέφεραν πηγές στο αμερικανικό μέσο. «Δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Μπάιντεν και του προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε η Έμιλι Χορν, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

The U.S. hasn’t sanctioned Russian oligarch Roman Abramovich because Ukraine’s President Zelensky said he's acting as a go-between in peace talks with Russia, people familiar with the plans said https://t.co/FBpRiVMm4p

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 23, 2022