Τον έθαψε στον κήπο: Άγριο έγκλημα στο Νορθάμπτον, σοκάρουν οι πληροφορίες

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η δολοφονία ενός 42χρονου οικοδόμου από την 48χρονη σύντροφό του, δασκάλα στο επάγγελμα. Η Fiona Beal, 48 ετών, κατηγορήθηκε σήμερα για τη δολοφονία του Nicholas Billingham, 42 ετών, στο Νορθάμπτον. Η δολοφονία του άτυχου 48χρονου τοποθετείται μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2021. H σορός του ανακαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα θαμένη στον κήπο του σπιτιού όπου έμενε με την Beal.

Η Daily Mail δημοσιεύει σήμερα φωτογραφία του 42χρονου και της 48χρονης. Μια φωτογραφία χρόνια πριν όταν το ζευγάρι ζούσε στο χωριό Earls Barton. Έμειναν εκεί για περίπου 8 χρόνια. Στη συνέχεια μετακόμισαν στο Νορθάμπτον το 2020 όπου αγόρασαν και σπίτι έναντι 225.000 λιρών. Στον κήπο αυτό του σπιτιού, γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η 48χρονη έθαψε τον 42χρονο, αφού τον σκότωσε. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί μια κόρη. Τη σορό του 42χρονου εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές θαμμένη στην πίσω κήπο του σπιτιού του ζευγαριού την προηγούμενη εβδομάδα.

#Breaking Eastfield Academy say they are "shocked and saddened" after member of their teaching staff, Fiona Beal, was charged with murdering Nicholas Billingham, who was found buried in a back garden in #Northampton on Saturday

📸@jacobkingphoto pic.twitter.com/ajXruYH3G3

— Josh Payne (@JoshPaynePA) March 21, 2022