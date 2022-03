Ρωσικός στρατός Ουκρανία: Πώς το “γύρισαν” οι δυνάμεις του Ζελένσκι

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να μην έχουν καταφέρει μεγάλη πρόοδο και να βιώνουν μεγάλες απώλειες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση της ρωσικής εφημερίδας «Πράβντα», αλλά γρήγορα κατέβηκαν, ο ρωσικός στρατός έχει χάσει σχεδόν 10.000 στρατιώτες σε αυτές τις τέσσερις εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σε 16.153 υπολογίζονται οι τραυματίες. Αν αληθεύουν αυτοί οι αριθμοί, μιλάμε για βαρύτατες απώλειες, αν λάβει κανείς υπόψη ότι 15.000 Σοβιετικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν μετά την εισβολή του 1979, αλλά σε διάστημα 10 ετών!

Russia has launched several deadly missile attacks on Ukraine's capital Kyiv, leaving many residents homeless. pic.twitter.com/2xmr9j4bTw

Όσο για το πώς μπορεί να έγινε η διαρροή με τον αριθμό των νεκρών, η Daily Mail αναφέρει ότι υπάρχουν εικασίες πως τα στοιχεία ανέβηκαν από φιλο-ουκρανό υπάλληλο του ιστοτόπου. Να σημειωθεί ότι η Ρωσία είχε προηγουμένως παραδεχτεί στις 2 Μαρτίου ότι 498 στρατιώτες της είχαν χάσει τη ζωή τους. Να σημειωθεί επίσης ότι η Ουκρανία έχει υπολογίσει τους Ρώσους νεκρούς σε 15.000 -ενώ οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι απώλειες των Ρώσων φθάνουν τις 7.000.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες αλλά και στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, όπως ανακοινώνονται επισήμως καθημερινά από το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «κολλήσει» στην Ουκρανία. Η Daily Mail αναφέρει ότι οι δυνάμεις του Πούτιν περνούν στην άμυνα και οχυρώνονται ενόψει ενός «μακροχρόνιου πολέμου». Μάλιστα, αναφέρει ότι οι Ρώσοι φαίνεται πως ενισχύουν τη δική τους άμυνα γύρω από το Κίεβο, καθώς δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν ρωσικές νάρκες τοποθετημένες βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Russian forces are yet to make much progress in their bid to take the Ukrainian capital, but are upping their bombardment of surrounding areas.

Sky's @AlexCrawfordSky and team were in a village north of Kyiv, where shelling has destroyed homes.https://t.co/8DkGcUDlir pic.twitter.com/hiuB9maLw9

— Sky News (@SkyNews) March 21, 2022