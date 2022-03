Πούτιν στο Διάστημα: 100 εκατομμύρια δολάρια για να πάει ο Ρώσος στον… Δία

Tον ιστότοπο https://putina.net δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον κρατικό οργανισμό Diia. Οι Ουκρανοί ζητάνε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, δωρεές προκειμένου να βάλουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν σε πύραυλο και να τον εκτοξεύσουν στο μακρινό διάστημα. Για την επιχείρηση απαιτούνται 100 εκατομμύρια δολάρια: μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 2,5 εκατομμύρια. Το ελάχιστο ποσό δωρεάς είναι 2,99 δολάρια.

Στην πραγματικότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Mykhailo Fedorov, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διοχετευτεί στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και θα διατεθεί για την αποκατάσταση των υποδομών που κατέστρεψε ο ρωσικός στρατός. Σε tweet, o Fedorov είπε «Όλοι θέλουν τον Πούτιν νεκρό. Μέχρι να συμβεί αυτό, δίνουμε στους Ουκρανούς μια μοναδική ευκαιρία: να τον στείλουν στον Δία. Δώστε 2,99 δολάρια για τον πύραυλο. Μ’ αυτά θα ξαναχτίσουμε τις υποδομές που κατεδάφισε ο δικτάτορας».

Ο Έλον Μασκ (πάλι) στη μέση

Σε επόμενο tweet ο Fedorov ζήτησε από τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk να αναλάβει αυτή την αποστολή – κι ο Musk απάντησε εμμέσως καλώντας τον Πούτιν σε μονομαχία με έπαθλο την Ουκρανία, ενώ παρέθεσε μια φράση από τον «Μακμπέθ» -By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes- που περιγράφει τη μεταμόρφωση του Μακμπέθ σε φονικό τέρας.

Το ταξίδι του Πούτιν θα διαρκούσε δύο χρόνια, αν γινόταν όταν η Γη και ο Δίας βρίσκονται στην πιο κοντινή τους απόσταση, ενώ θα ξεπερνούσε τα δέκα χρόνια όταν βρίσκονται στη μέγιστη απόσταση μεταξύ τους. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος στον οποίον, φυσικά, δεν υπάρχει ζωή.

Το σάιτ του μαύρου χιούμορ απευθύνεται σε αγγλόφωνους, ουκρανόφωνους και ρωσόφωνους. Όσο για τη δημοτικότητα του Πούτιν έχει καταβαραθρωθεί ακόμα και στη Βουλγαρία όπου είχε τους περισσότερους φίλους. Ήδη, από την αρχή Μαρτίου, η συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία κρίθηκε ως «σωστή» από το 63% των Βουλγάρων. Η τάση είναι ανοδική σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική και καθοδική σχετικά με τη δημοτικότητα του Ρώσου προέδρου.