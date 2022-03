Πόλεμος στην Ουκρανία: Ποιος ήταν ο 96χρονος που σκοτώθηκε στο Χάρκοβο

Κατάφερε να σωθεί από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, το Ντόρα-Μίτελμπαου και το Μπέργκεν-Μπέλσεν και έχασε τη ζωή του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μπαρίς Ρομαντσένκο, 96 ετών, επιζών του Ολοκαυτώματος, δεν βγήκε ζωντανός όταν η πολυκατοικία όπου έμενε, στο Χάρκοβο, χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό. «Προς μεγάλη μας φρίκη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπαρίς Ρομαντσένκο στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε το ίδρυμα μνήμης του Μπούχενβαλντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, εξηγώντας πως ενημερώθηκε από την εγγονή του. Η πολυκατοικία όπου ζούσε «χτυπήθηκε από οβίδες και πήρε φωτιά», διευκρίνισε. «Το διαμέρισμά του κάηκε», συνέχισε το ίδρυμα, εκφράζοντας το πένθος του για τον θάνατο αυτού «του στενού φίλου».

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας βομβαρδίζεται από το ρωσικό πυροβολικό σχεδόν αδιαλείπτως από την έναρξη την 24η Φεβρουαρίου της ρωσικής εισβολής, που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», κατ’ αυτόν απαραίτητη για να αφοπλιστεί και να «αποναζιστικοποιηθεί» η γειτονική χώρα. «Κάθε μέρα αυτού του πολέμου γίνεται πιο προφανές τι σημαίνει ‘αποναζιστικοποίηση’ για ‘αυτούς’», για τον Ρώσο πρόεδρο και τον ρωσικό στρατό, στηλίτευσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν ‘πέτυχε’ αυτό που δεν είχε καταφέρει ούτε ο Χίτλερ», υπερθεμάτισε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

This is 96 year old Boris Romantschenko.

During the Second World War he survived the Buchenwald, Peenemünde, Dora and Bergen-Belsen concentration camps.

He died Friday when his apartment was hit during the fighting in Charkiw, Ukraine.

