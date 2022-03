Ουκρανικός στρατός: Η επίλεκτη ομάδα με drones που καταστρέφει μέσα στη νύχτα τα ρωσικά τανκς

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 27η ημέρα, με τα ρωσικά στρατεύματα να φαίνεται να έχουν κολλήσει σε αρκετά σημεία, όπως υποστηρίζει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του. Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, μια επίλεκτη ουκρανική μονάδα με drones καταστρέφει όπλα των ρωσικών δυνάμεων εισβολής καθώς οι στρατιώτες τους κοιμούνται. Η Aerorozvidka, μια ειδική μονάδα αεροπορικής αναγνώρισης εντός του ουκρανικού στρατού, λέει ότι έχει καταστρέψει δεκάδες «στόχους προτεραιότητας», συμπεριλαμβανομένων τανκς, φορτηγών διοίκησης και άλλων οχημάτων σε νυχτερινές επιδρομές, όπως σημειώνουν οι Times σε ρεπορτάζ τους. «Χτυπάμε τη νύχτα, όταν οι Ρώσοι κοιμούνται», είπε ο Γιάροσλαβ Χόντσαρ, ο διοικητής της μονάδας, από τη βάση των επιχειρήσεων του στο Κίεβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις είναι στατικές όταν πέφτει η νύχτα, εξήγησε. Ο φόβος τους για κάποιο ουκρανικό βομβαρδισμό τους αναγκάζει να κρύψουν τα τανκς τους σε χωριά ανάμεσα σε σπίτια, γνωρίζοντας ότι το συμβατικό πυροβολικό δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να χτυπήσει αμάχους. Αλλά η επίλεκτη μονάδα, η οποία έχει δεκάδες ομάδες ειδικών πιλότων drone, βάζει στο στόχαστρό της τα τανκς και άλλα οχήματα. Ένας Ουκρανός στρατιώτης που δεν κατονομάζεται είπε στους Times ότι ήταν «αδύνατο» να δει τα drones της μονάδας τη νύχτα.

«Ψάχνουμε ειδικά για το πιο πολύτιμο φορτηγό στη συνοδεία και μετά το χτυπάμε με ακρίβεια, και μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλά με πολύ λίγες παράπλευρες ζημιές», είπε ο στρατιώτης. «Ακόμα και στα χωριά, είναι δυνατόν. Μπορείς να πλησιάσεις πολύ τη νύχτα», σημειώνει. Το οπλοστάσιο drones της μονάδας κυμαίνεται από φθηνά εμπορικά έως βαρέως τύπου οκτοκόπτερα που έχουν τροποποιηθεί για να ρίχνουν αντιαρματικές χειροβομβίδες και να βλέπουν με θερμικές κάμερες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

But immobile convoys are the prime targets of Aerorozvidka, which has 50 squads of expert drone pilots.

Using heavy-duty octocopter drones — modified to drop anti-tank grenades and to see with thermal cameras — the darkness is their greatest advantage 🌃 pic.twitter.com/UOhTQNR1ib

— The Times (@thetimes) March 18, 2022