Λιβύη – Ρωσία – Ουκρανία: Θα βοηθήσει και πώς ο Χάφταρ τον Πούτιν;

Οι Ρώσοι στη Λιβύη παραμένουν ένας ουσιαστικός παράγοντας και ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία είναι απίθανο να οδηγήσει τη Ρωσία στην εγκατάλειψη του ρωσικού θεάτρου. Υπήρξαν φήμες για μετακίνηση ορισμένων μισθοφόρων της ομάδας Βάγκνερ από το λιβυκό στο ουκρανικό θέατρο, αλλά αυτές οι φήμες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, η μετακίνηση φιλορώσων σύρων μαχητών στη Λιβύη, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μέρος των δυνάμεων που υποστηρίζουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χαλίφα Χάφταρ, είναι πιο πιθανή. Αυτές οι δυνάμεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές από στρατιωτική άποψη και στη Λιβύη δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή ανοιχτά. Η παρουσία της Βάγκνερ, από αυτή την άποψη, είναι πιο σημαντική πολιτικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει, ειδικά αν η Ρωσία συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ουκρανία.

Retired Libyan Major General Khalifa Haftar pledges to send Libyan volunteers to fight with the Russians against #ukraine#UkraineRussianWar #Ukraine️ #UkraineWar #UkraineRussia pic.twitter.com/H27DPEFL5P

