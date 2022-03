Απαγωγές παιδιών – Ουκρανία: «Η Ρωσία τα παίρνει παράνομα από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απαγάγει 2.389 παιδιά από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ. Συγκεκριμένα, η πρεσβεία κοινοποίησε την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, που αναφέρει ότι αυτά τα 2.389 παιδιά από τις περιοχές που αυτοανακηρύχθηκαν ως ανεξάρτητες δημοκρατίες, στην περιοχή του Ντονμπάς στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, μεταφέρθηκαν «παράνομα». «Αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι απαγωγή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χθες το βράδυ η πόλη Αβντίιβκα, πολύ κοντά στο Ντονέτσκ, ήταν στόχος μιας ρωσικής επίθεσης. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και 19 τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε σήμερα η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο. Η Ουκρανή αξιωματούχος είπε πως η Αβντίιβκα υπήρξε «ο στόχος πυρών πυροβολικού και (ρωσικών) αεροπορικών βομβαρδισμών, που κατέστρεψαν πλήρως το χωριό». Η Αβντίιβκα, όπου ζουν σε περίοδο ειρήνης 30.000 κάτοικοι, βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, βιομηχανικού κέντρου της ανατολικής Ουκρανίας, που τελεί από το 2014 υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Στο Λισικάνσκ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Ντονέτσκ, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρεις τραυματίστηκαν και οκτώ διασώθηκαν από τα ερείπια έπειτα από ένα άλλο πλήγμα του ρωσικού στρατού, συνέχισε. Σε άλλο μήνυμα στο κανάλι της στο Telegram, που δημοσιοποιήθηκε αργότερα το πρωί, η Λιουντμίλα Ντενίσοβα δήλωσε πως ένα ρωσικό άρμα μάχης εξαπέλυσε πυρά στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, εναντίον αυτοκινήτου που μετέφερε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Η οικογένεια είχε φωνάξει πως ήταν άμαχοι και είχε υψώσει λευκή σημαία, χωρίς αποτέλεσμα, όπως είπε. Οι γονείς και η εννιάχρονη κόρη τους σκοτώθηκαν και ένας 17χρονος έφηβος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.

