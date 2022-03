Χάρκοβο – πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική οβίδα «σκάει» δίπλα από κόσμο σε σούπερ μάρκετ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και αναπαράγεται από ουκρανικά ΜΜΕ φέρεται να δείχνει μια ρωσική οβίδα να «σκάει» δίπλα από ανθρώπους που στέκονται στριμωγμένοι σε ένα σούπερ μάρκετ, στην πόλη Χάρκοβο. Σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στο βίντεο, το περιστατικό συνέβη στις 15 Μαρτίου.

Τουλάχιστον 260 άμαχοι σκοτώθηκαν στις μάχες στο Χάρκοβο (βορειοανατολική Ουκρανία) αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 14 παιδιά, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, που δημοσιοποίησαν νεότερα δεδομένα χθες βράδυ.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022