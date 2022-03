Βομβαρδισμένα σπίτια στο Κίεβο: Το συγκινητικό βίντεο με τον ηλικιωμένο

Να σώσει ό,τι μπορεί από το σπίτι του στο Κίεβο που ισοπεδώθηκε μετά από τον ρωσικό βομβαρδισμό το πρωί της Δευτέρας προσπάθησε ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Telegram και αναρτήθηκε στον λογαριασμό του δικτύου NEXTA στο Twitter φαίνεται ο άνδρας να αναζητά τα υπάρχοντά του στα συντρίμμια του σπιτιού το οποίο πλέον έχει τρεις τοίχους καθώς ο τέταρτος έχει καταστραφεί.

Υπενθυμίζεται πως από τον ρωσικό βομβαρδισμό που πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο και ένα συγκρότημα κατοικιών έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου επέβαλε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας έως το απόγευμα της Τετάρτης.

A man collects his belongings left in the apartment after the last night's missile attack on #Kyiv

Video: telegram "Pravda Gerashchenko" pic.twitter.com/MdTS59Dwl4

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022