Ουκρανία – πόλεμος: Σύζυγος πρώην βουλευτή πήγε να φύγει με βαλίτσες γεμάτες λεφτά

Ο πόλεμος έχει αναγκάσει εκατομμύρια Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, την ώρα που οι Ρώσοι κλιμακώνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως μόνον ο απλός κοσμάκης που προσπαθεί να «δραπετεύσει» από την πολύπαθη χώρα αλλά και οι πιο οικονομικά επιφανείς προσωπικότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της συζύγου του Ουκρανού πρώην βουλευτή, Ihor Kotvytskyy, η οποία επιχείρησε να βγάλει από τη χώρα ένα τεράστιο ποσό, αν και τελικά την «τσάκωσαν» οι τελωνειακές Αρχές στην Ουγγαρία, καθώς δεν θεώρησε σκόπιμο να δηλώσει τα χρήματα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν ουκρανικά Μέσα ενημέρωσης, η σύζυγος του πρώην βουλευτή επιχείρησε να βγάλει από τη χώρα 28 εκατομμύρια δολάρια και 1,3 εκατομμύρια ευρώ! Αν και στις τελωνειακές έρευνες εντός της χώρας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στις αποσκευές της, όταν η γυναίκα εισήλθε στην Ουγγαρία, και πάλι της ζητήθηκε να ανοίξει τις βαλίτσες της για έρευνα, όπου και εντοπίστηκαν τα χρήματα, με τις Αρχές να την αναγκάζουν να τα δηλώσει, ενώ η προέλευση των χρημάτων εξακολουθεί να διερευνάται.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.

The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB

