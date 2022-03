Iron Dome Ισραήλ: Πώς λειτουργεί το υπερόπλο που θέλει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Κυριακή από το Ισραήλ να «κάνει μια επιλογή» υποστηρίζοντας στην πράξη την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης ενώπιον των βουλευτών της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου. Το Ισραήλ θα πρέπει να ζήσει με τις επιλογές που κάνει ως προς το αν θα βοηθήσει στην προστασία της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή», δήλωσε. «Η Ουκρανία έκανε την επιλογή της πριν από 80 χρόνια και έχουμε Δίκαιους που έκρυψαν Εβραίους, ήρθε η ώρα το Ισραήλ να κάνει την επιλογή του… η αδιαφορία σκοτώνει, οι υπολογισμοί σκοτώνουν», δήλωσε ο Ζελένσκι, ποντάροντας στις εβραϊκές του ρίζες, σε ομιλία του στα ουκρανικά που μεταφράστηκε στα εβραϊκά για τους Ισραηλινούς βουλευτές.

Κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ της ρωσικής επίθεσης και της «τελικής λύσης» -το σχέδιο της ναζιστικής Γερμανίας για την εξόντωση των Εβραίων – ο Ζελένσκι αμφισβήτησε την απροθυμία του Ισραήλ να πουλήσει το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούν Θόλος (Iron Dome) στην Ουκρανία. «Όλοι γνωρίζουν ότι τα συστήματά σας αντιπυραυλικής άμυνας είναι τα καλύτερα… και ότι σίγουρα μπορείτε να βοηθήσετε τον λαό μας, να σώσετε τις ζωές των Ουκρανών, των Ουκρανών Εβραίων», δήλωσε. «Μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε όπλα από εσάς, γιατί το Ισραήλ δεν έχει επιβάλει ισχυρές κυρώσεις στη Ρωσία ή δεν ασκεί πίεση στις ρωσικές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή είναι δική σας, αδέρφια και αδερφές, και τότε πρέπει να ζήσετε με την απάντησή σας».

«Είναι δυνατό να κάνετε τη διαμεσολάβηση μεταξύ των χωρών, αλλά όχι μεταξύ καλού και κακού», πρόσθεσε, καθώς το εβραϊκό κράτος υιοθέτησε μια προσεκτική στάση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο τους προνομιακούς του δεσμούς με τις δύο χώρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ προσπάθησε να ξεκινήσει μια διαμεσολάβηση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ταξιδεύοντας στη Μόσχα για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγο μετά την έναρξη της εισβολής και αυξάνοντας τις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι. «Αναρωτιόμαστε γιατί το κράτος του Ισραήλ δεν μας δίνει όπλα», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπένετ έχει επανειλημμένα απορρίψει τα αιτήματα του Κιέβου για στρατιωτική βοήθεια.

Σε αυτή την ομιλία, που μεταδόθηκε επίσης σε γιγαντοοθόνη σε μια μεγάλη πλατεία της ισραηλινής μητρόπολης Τελ Αβίβ, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία για τους «Εβραίους και ολόκληρο τον κόσμο». Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους σε αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

One Western country has the capacity, both military and civilian, to help #Ukraine to protect civilians. This country is Israel. Unfortunately, it prefers not to do so: Iron Dome [📸 Getty Images] | via https://t.co/9UpexLi0Ia pic.twitter.com/4CVqvFkmSw

— jorge marruffo (@GattoRosso333) March 21, 2022