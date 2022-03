Επιζών Ολοκαυτώματος – πόλεμος Ουκρανία: Η συγκλονιστική ιστορία του Μπόρις Ρομαντσένκο

Την είδηση για τον θάνατο του 96χρονου επιζώντα του Ολοκαυτώματος μεταδίδουν γερμανικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μπόρις Ρομαντσένκο πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 96 ετών, μετά από βομβιστικό χτύπημα που έπληξε το σπίτι του στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εγγονή του. Ο Ρομαντσένκο επέζησε των στρατοπέδων συγκέντρωσης Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora και Bergen-Belsen του Ολοκαυτώματος. Σε σημερινή δήλωση, το Ίδρυμα Μνημείων Buchenwald and Mittelbau-Dora δήλωσε ότι είναι «βαθιά απογοητευμένο» από την είδηση.

Ο Ρομαντσένκο είχε αγωνιστεί «εντατικά» για τη μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων και ήταν αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μπούχενβαλντ-Ντόρα, πρόσθεσε το ίδρυμα. «Με τρόμο αναφέρουμε τον βίαιο θάνατο του Μπόρις Ρομαντένκο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρώην κρατούμενος του Μπούχενβαλντ και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Buchenwald-Dora and Commands for Ukraine (IKBD) πέθανε στο Χάρκοβο την Παρασκευή. Μια βόμβα χτύπησε το πολυώροφο κτίριο στο οποίο έμενε. Το διαμέρισμά του κάηκε», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Εάν αυτή η αναφορά επιβεβαιωθεί, θα αντιπροσωπεύει μια σκληρή και οδυνηρή ειρωνεία απέναντι στους ισχυρισμούς του καθεστώτος Πούτιν ότι επιδιώκει την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022