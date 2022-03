Ινδία: Πάνω από 200 τραυματίες σε αγώνα ποδοσφαίρου

Ένα βίντεο καταγράφει τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν οπαδοί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδία, όταν η αυτοσχέδια εξέδρα με χιλιάδες ανθρώπους κατέρρευσε, με αποτέλεσμα εκατοντάδες να τραυματιστούν. Στις εικόνες φαίνεται η εξέδρα να καταρρέει πριν από την έναρξη του αγώνα στην Κεράλα, στη νότια Ινδία, το βράδυ του Σαββάτου. Η κατασκευή κατέρρευσε και το πλήθος άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε από τους οποίους σοβαρά, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στην εξέδρα βρίσκονταν προσωρινά περίπου 2.000 άνθρωποι, ενώ υπήρχαν συνολικά 6.000 στον αγώνα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ήταν περισσότεροι από όσοι αναμένονταν από τους διοργανωτές. Παιδιά φέρεται να είναι ανάμεσα στους τραυματίες στο περιστατικό που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου. Το σοκαριστικό ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή Malappuram, είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 200 άνθρωποι να μεταφερθούν σε κοντινά νοσοκομεία. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας, όπως ήταν λογικό, αναβλήθηκε μετά το ατύχημα.

