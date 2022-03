Αντριάνο: Σοκάρει η σημερινή εικόνα του επιθετικού

Όχι πολλά χρόνια πριν θεωρούταν από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο. Η σημερινή του εικόνα όμως δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που «τρομοκρατούσε» τις αντίπαλες άμυνες στη Serie Α. Ο λόγος για τον Αντριάνο, ο οποίος εδώ κι αρκετό καιρό βλέπει τη ζωή του να έχει πάρει την κατιούσα.

O θάνατος του πατέρα του, αλλά και τα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη τον επηρέασαν τόσο που είδε την ποδοσφαιρική του καριέρα να καταρρέει. Πρόσφατα δε εθεάθη σε φαβέλα του Ρίο σε κατάσταση μέθης και συγκεκριμένα είναι συνεπιβάτης σε μια μηχανή, όπου όντας ημίγυμνος πίνει από ένα μπουκάλι μπύρας.

Remember Brazilian striker Adriano? Here he is drunk on a motorcycle in the favela of Rio de Janeiro. One of the craziest football stories ever. pic.twitter.com/A7jqcDi29J

