Αθώος στη φυλακή: Έχασε 23 χρόνια από τη ζωή του – Τώρα ζητά αποζημίωση

Ένας άνδρας από το Κάνσας, ο οποίος πέρασε 23 χρόνια στη φυλακή για μια διπλή δολοφονία που δεν διέπραξε ποτέ, ζητά αποζημίωση ύψους 93 εκατομμυρίων δολαρίων από την κομητεία στην οποία καταδικάστηκε και από έναν πρώην ντετέκτιβ που κατηγορεί ότι τον παγίδευσε. Στην αγωγή που κατέθεσαν ο 45χρονος Lamonte McIntyre και η μητέρα του σημειώνουν ότι η ενιαία κυβέρνηση της κομητείας Wyandotte και του Κάνσας Σίτι του Κάνσας είναι υπεύθυνη για τις πράξεις του πρώην αστυνομικού ντετέκτιβ Roger Golubski και άλλων αστυνομικών που συμμετείχαν στη δίωξή του.

Αυτή και ο γιος της ισχυρίζονται ότι ο Golubski την εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή και στη συνέχεια ενοχοποίησε τον McIntyre για διπλή ανθρωποκτονία το 1994, επειδή απέρριψε τις μετέπειτα σεξουαλικές προτάσεις του ντετέκτιβ. Κατηγόρησαν επίσης τον Golubski ότι κακοποιούσε μαύρες γυναίκες για χρόνια και ότι πολλοί αστυνομικοί γνώριζαν τη συμπεριφορά του. Στις αναφορές περιλαμβάνονται τα αρχικά 73 γυναικών. Ο Golubski αρνείται τους ισχυρισμούς και έχει ζητήσει να μην επιτραπεί η χρήση τους ως αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση.

Ο McIntyre απελευθερώθηκε από τη φυλακή το 2017, αφότου ο εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να ακυρώσει τις καταδίκες του και να αποσύρει όλες τις κατηγορίες. Το 2020, του απονεμήθηκε πιστοποιητικό αθωότητας και το ποσό 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την πολιτεία. Ο McIntyre, ο οποίος ζει τώρα στην Αριζόνα, πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες και πλήθος άλλων αρνητικών συναισθηματικών επιπτώσεων από τη φυλάκισή του, σύμφωνα με την αγωγή.

Justice and freedom for Lamonte McIntyre took 23 years. He walked as a free man on Friday. https://t.co/nOQwJ9ARH6 pic.twitter.com/lYNSosIHMu

