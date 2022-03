Μαριούπολη – Ελλάδα: Το “ευχαριστώ” της ουκρανικής Βουλής

Μαριούπολη - Ελλάδα: "Thank you for your support!"

Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Βουλή της Ουκρανίας ευχαριστεί την Ελλάδα για την απόφασή της να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη. “Thank you for your support!” (Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας!), αναφέρει, παραθέτοντας τη σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με την οποία γνωστοποιεί ότι: “Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μιας πόλης που είναι μέσα στην καρδιά μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου”. Υπενθυμίζεται πως όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των ηγετών του ευρωπαϊκού Νότου, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στο Twitter η Ελλάδα αναλαμβάνει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης στον ελληνισμό. Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: “Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής”.