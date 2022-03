Super League: Τα play off συνεχίζονται την Κυριακή

Τα play off της Super League συνεχίζονται την Κυριακή με καθοριστικής σημασίας παιχνίδια. Στις 19:00, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό και στις 19:30, στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Την αυλαία της 2ης αγωνιστικής ανοίγει στις 15:30 ο αγώνας του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Ολυμπιακό.

Οι αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός είναι κρίσιμοι στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η ΑΕΚ έχει 47 βαθμούς, ο Άρης 45 και ο Παναθηναϊκός 43. Διεκδικούν δύο θέσεις για την Ευρώπη ή μία, ανάλογα με την ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο.

Το βράδυ της Κυριακής τα βλέμματα πέφτουν στη Μαδρίτη, για το El Clasico, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα. Αγκαλιά με τον τίτλο είναι η Ρεάλ, αφού προηγείται με 66 βαθμούς έναντι 56 της Σεβίλλης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα με 51 πόντους, μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

