Ισραήλ – ελληνικά νησιά: Η περίεργη πρόταση πολιτικού

Ένας Ισραηλινός πολιτικός, εκπρόσωπος του κόμματος του υπουργού Άμυνας, Μπένι Γκαντζ, προτείνει να αγοράσει το Ισραήλ ελληνικά νησιά που θα λειτουργήσουν ως καταφύγιο, σε περίπτωση που η χώρα του δεχθεί πυρηνική επίθεση από το Ιράν. Ο Άβρι Στάινερ, εκπρόσωπος του φιλελεύθερου κεντρώου κόμματος «Γαλάζιο και Λευκό», με επικεφαλής τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Μπένι Γκαντζ, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θυγατρικής εταιρείας του Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου (JNF) εξέφρασε την άποψη, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αγοράς γης σε ελληνικά νησιά, όπου θα καταφύγουν Ισραηλινοί πολίτες σε περίπτωση ανάγκης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Maariv.

Ο Στάινερ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Himnuta, μιας εταιρείας που ανήκει στο JNF και δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή του 1967, με σκοπό να αγοράσει παλαιστινιακή γη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Himnuta την περασμένη Πέμπτη, ο Στάινερ είπε ότι η αγορά ελληνικών νησιών θα πρέπει να διερευνηθεί ως επιλογή για την απομάκρυνση Ισραηλινών πολιτών σε καταστάσεις καταστροφής ή πολέμου. Σύμφωνα με τη Haaretz, η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία ανέφεραν ότι ένα τέτοιο σχέδιο είναι αντίθετο με τους στόχους του JNF, το οποίο όπως είπαν δεν έχει εντολή να αγοράζει γη εκτός Ισραήλ.

