Πούτιν – συγκέντρωση για την Κριμαία: Στημένο το κοινό;

«Στημένο» κοινό είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συγκέντρωση για την Κριμαία, όπως αναφέρουν πολλές μαρτυρίες. Ορισμένοι λένε ότι οι εργοδότες τους τούς πίεσαν να παρευρεθούν. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε σήμερα σε μεγάλη φιέστα για την επέτειο των οκτώ ετών από την προσάρτηση της Κριμαίας. Απευθύνθηκε σε περισσότερους από 80.000 Ρώσους, που ζητωκραύγαζαν στριμωγμένοι στο Στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, λέγοντάς τους ότι «θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας» και υποστηρίζοντας ότι η ρωσική επέμβαση έγινε μετά τη διάπραξη «γενοκτονίας» στην ανατολική Ουκρανία.

«Βλέπουμε πόσο ηρωικά πολεμούν τα παιδιά μας στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, πώς πολεμούν για την “αποκατάσταση” της Κριμαίας, ο ένας δίπλα στον άλλον, αποτελώντας ασπίδα, σαν αδέλφια. Πάει καιρός που είχαμε να νιώσουμε τόση ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακούγοντας το… παραλήρημα υπερηφάνειας του Ρώσου προέδρου, το πλήθος ζητωκραύγαζε «Ρωσία-Ρωσία» και ανέμιζε σημαίες. Ή και όχι… Σύμφωνα με μαρτυρία του δημοσιογράφου του BBC News, Will Vernon, πολλοί από τους παρευρισκομένους στη σημερινή κατάμεστη διαδήλωση υπέρ του πολέμου στο εθνικό στάδιο της Μόσχας δήλωσαν ότι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα και είχαν πιεστεί από τους εργοδότες τους να φύγουν από τη δουλειά προκειμένου να παρευρεθούν στη συγκέντρωση. «Μίλησα με δεκάδες από αυτούς που έκαναν ουρά για να μπουν στον χώρο της συγκέντρωσης υπέρ των ενεργειών Κρεμλίνου. Ένας άνδρας, που εργάζεται στο μετρό της Μόσχας, μου είπε ότι αυτός και άλλοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του BBC, και παραθέτει ακριβώς τα λόγια του Ρώσου εργαζομένου:

«Θα είμαι εδώ για λίγο και μετά θα φύγω… Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ σίγουρα όχι», φέρεται να είπε ο Ρώσος που βρέθηκε στη φιλοπολεμική φιέστα του Πούτιν σήμερα στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, μάλιστα, πολλοί άνθρωποι δεν ήθελαν να κινηματογραφηθούν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ενώ κάλυπταν τα πρόσωπά τους, ντροπιασμένοι όταν μάθαιναν ότι μιλάνε σε δημοσιογράφους.

