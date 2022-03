Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Βομβαρδισμοί στη Λβιβ, πύραυλοι στο αεροδρόμιο

Στην τέταρτη εβδομάδα του έχει μπει ο πόλεμος στην Ουκρανία και κανένα φως δεν διαφαίνεται προς το παρόν για παύση των εχθροπραξιών στο άμεσο διάστημα. Με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία να συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος, οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτό διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του το βράδυ της Πέμπτης. Κι ενώ η επίτευξη μιας συμφωνίας καθυστερεί, στο «κάδρο» των ΗΠΑ μπαίνει πλέον και η Κίνα, με τον Αμερικανό πρωθυπουργό Τζο Μπάιντεν να ετοιμάζεται να απευθύνει -κατά την επικείμενη τηλεφωνική τους επικοινωνία σήμερα- αυστηρή προειδοποίηση προς τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίγνκ, να μην συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο τη Ρωσία.

NEW: Unverified reports Lviv airport has been bombed this morning Smoke rising from the area and large explosions heard More to come pic.twitter.com/AFpA1kKEzq — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 18, 2022

Την ίδια ώρα που η Ρωσία ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής, η κυβέρνηση Ζελένσκι δείχνει να αξιοποιεί το χρόνο, είτε ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στη Δύση για να αντιδράσει αποφασιστικά, είτε για να οργανώσει καλύτερα την άμυνά της.

Ο δήμαρχος της Λβιβ επιβεβαιώνει τους βομβαρδισμούς

Τις εκρήξεις που ακούστηκαν νωρίτερα το πρωί στην πόλη και ειδικότερα την περιοχή του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Λβιβ, ωστόσο είπε ότι το ίδιο το αεροδρόμιο δεν επλήγη. Σε μήνυμά του στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, ο Andriy Sadovy είπε ότι ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. «Δεν μπορώ να πω ακόμη την ακριβή διεύθυνση, αλλά σίγουρα δεν είναι το αεροδρόμιο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση μένει να αποσαφηνιστεί. Την καθημερινή επιχειρησιακή του έκθεση δημοσίευσε στις 6 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ουκρανικός στρατός, υποστηρίζοντας ότι την Πέμπτη οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 14 ρωσικούς αεροπορικούς στόχους.

Ukrainian military plays the anthem on the violin in front of his colleagues Even in the most difficult days, the morale of the #Ukrainian army cannot be broken💙💛 pic.twitter.com/BbuLkoM4tG — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά περιελάμβαναν 7 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και 3 πύραυλους. «Σε ορισμένα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη, οι Ρώσοι κατακτητές προσπαθούν να δημιουργήσουν μια επιδεικτική θετική εικόνα για τον εαυτό τους μοιράζοντας τρόφιμα στον άμαχο πληθυσμό», προσθέτει το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι το χαμηλό ηθικό στα ρωσικά στρατεύματα οδήγησε σε «αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων εγκατάλειψης και άρνησης του στρατιωτικού προσωπικού» να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

One of the largest markets in Eastern #Europe, Barabashovo, is on fire in #Kharkiv. pic.twitter.com/R17SRK0VLv — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Η Σλοβακία έθεσε όρους για να στείλει S-300 στην Ουκρανία

Η Σλοβακία διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως δεν αποκλείει να στείλει στην Ουκρανία ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα S-300, αλλά υπό τον όρο πως θα παραλάβει αντίστοιχα για την αντικατάστασή τους, ώστε να μην τρωθεί η άμυνα του NATO. «Συζητήσαμε με τις ΗΠΑ, με την Ουκρανία και άλλους συμμάχους την πιθανότητα ανάπτυξης, ή αποστολής όλων των συστημάτων S-300 που διαθέτουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε στον Τύπο ο σλοβάκος υπουργός Άμυνας Γιάροσλαβ Ναντ. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, αμέσως μόλις θα έχουμε (λύση για) την αναγκαία αντικατάστασή τους», πρόσθεσε ο υπουργός, ο οποίος εκφράστηκε έχοντας στο πλευρό του τον αμερικανό ομόλογό του, τον Λόιντ Όστιν, στην Μπρατισλάβα.

russian occupiers, revenge is coming. For each Ukrainian. Even for pets.

Glory to Ukraine! https://t.co/jjDB0pNKq0 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 17, 2022

Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναμένεται σήμερα, με την Ουάσινγκτον να εκφράζει ανησυχίες για πιθανή παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Μόσχα από πλευράς Πεκίνου. Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την Πέμπτη τη «μεγάλη ανησυχία» του ότι η Κίνα θα μπορούσε να στείλει στη Ρωσία στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει στην επίθεση που έχει εξαπολύσει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Κυρώσεις κατά Ρωσίας από Αυστραλία και Ολλανδία

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων στο υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας και σε άλλους ένδεκα τραπεζικούς και δημόσιους οργανισμούς της χώρας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού συστήματος και πρακτικά όλους τους θεσμούς που διαχειρίζονται το κρατικό χρέος της Μόσχας. Παράλληλα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν «παγώσει» ή κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκουν σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Την Τρίτη η υπουργός Οικονομικών είχε ενημερώσει το κοινοβούλιο ότι η Ολλανδία είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία μόλις 6 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.

Φιλορώσοι αυτονομιστές στο Λουχάνσκ καταγγέλλουν ουκρανικούς βομβαρδισμούς

Αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα εργοστάσιο σιδηροκράματος, δεκαοκτώ σπίτια και ένας βρεφονηπιακός σταθμός υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.

BREAKING: Lviv airport has been hit by Russian missiles. I’m told it’s four missiles, but all unclear. I can see smoke on the horizon from my apartment in the centre — airport is 6km from centre. Video not mine. pic.twitter.com/gZ5zNpDje5 — misha (@mishazelinsky) March 18, 2022

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Για πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη Λβιβ το πρωί της Παρασκευής κάνουν λόγο οι ανταποκριτές του CNNi, λίγα λεπτά αφότου ακούστηκαν σειρήνες. Καπνοί διαφαίνονται και από την κατεύθυνση του αεροδρομίου. Η πόλη Λβιβ βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα και μέχρι σήμερα είχε παραμείνει σχετικά ανέγγιχτη από τις ρωσικές επιθέσεις.

65 Τούρκοι απομακρύνθηκαν από τη Μαριούπολη

Συνολικά 65 άνθρωποι, Τούρκοι υπήκοοι και συγγενείς τους, μπόρεσαν να απομακρυνθούν από τη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μετέδωσε χθες Πέμπτη το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Νωρίτερα χθες ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως πάνω από 100 τούρκοι πολίτες βρίσκονται ακόμη στη Μαριούπολη και εξέφρασε την ελπίδα να κηρυχθεί ανθρωπιστική εκεχειρία εκεί.

Νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας ανακοίνωσε η Ιαπωνία

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία επέβαλε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, βάζοντας στο στόχαστρο 15 φυσικά και εννέα νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους αξιωματούχους του τομέα της άμυνας και της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις εξαγωγές ρωσικών στρατιωτικών ειδών, της Rosoboronexport. Ανάμεσα στα πρόσωπα που υφίστανται κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης τυχόν πόρων που διαθέτουν στην ιαπωνική δικαιοδοσία, είναι η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, και άλλοι. Στο στόχαστρο μπήκε επίσης η United Aircraft Corp., κατασκευάστρια αεροσκαφών. Συνολικά, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε 95 φυσικά και νομικά πρόσωπα από την ιαπωνική κυβέρνηση, ανάμεσά τους επτά τράπεζες.

In one of the districts of #Kyiv, a strong fire. pic.twitter.com/ueNYLh1BWM — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Έχει διαταχθεί επίσης το πάγωμα πόρων που τυχόν διαθέτουν οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκάσενκο. Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

Russian forces in Ukraine are blasting cities and killing civilians but no longer making progress on the ground, Western countries said, as a war Moscow was thought to have hoped to win within days entered its fourth week https://t.co/Pwgdcl5bPo pic.twitter.com/q98kz9f7aP — Reuters (@Reuters) March 17, 2022

Τα ουκρανικά στρατεύματα αντέδρασαν σε κάθε επιχείρηση των ρωσικών μονάδων, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματός του που μεταφορτώθηκε την πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες. Διαβεβαίωσε τους κατοίκους πόλεων όπως η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), Χάρκοβο (ανατολικά) και Τσερνιχίβ (βόρεια), που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν.

Από τον στρατό ως την εκκλησία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν για τον ουκρανικό λαό, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, διατρανώνοντας «θα είσαστε ελεύθεροι». Στο διάγγελμά του ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη «νέα και αποτελεσματική» βοήθεια που ανήγγειλε. Ακόμη, υποσχέθηκε στους επιχειρηματίες μείωση της γραφειοκρατίας και άτοκα δάνεια, εν μέσω του πολέμου.

Νέοι βομβαρδισμοί στη Λβιβ – Πύραυλοι και στο αεροδρόμιο

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα.

Μάρτυρες αναφέρουν πλήγμα στο αεροδρόμιο. Κάνουν μάλιστα λόγο για τέσσερις πυραύλους.