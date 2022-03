Όπλα στην Ουκρανία – ΗΠΑ: Javelin, Stinger και drones “καμικάζι”

Οι πύραυλοι Javelin είναι μεταξύ των όπλων που υποσχέθηκαν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ σε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη. Η νέα βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικού εξοπλισμού, που κυμαίνεται από 25.000 σετ θωράκισης σώματος και κράνη μέχρι τυφέκια και εκτοξευτές χειροβομβίδων, χιλιάδες άλλα αντιαρματικά όπλα και περισσότερα πυρομαχικά μεγαλύτερης εμβέλειας. Περιλαμβάνονται ακόμα drones που μπορούν να μετατραπούν σε ιπτάμενες βόμβες και αντιαεροπορικά όπλα που μπορούν να πυροβολούν ελικόπτερα από τον ουρανό.

Τα Javelin, ένα αντιαρματικό πυραυλικό σύστημα που κουβαλάς στον ώμο, έχουν μέγιστη εμβέλεια περίπου 4 χλμ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο όπλο το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από μία κινητή μονάδα. Το όπλο μπορεί να λειτουργήσει από έναν στρατιώτη σε θωρακισμένους στόχους. Αφού ο στρατιώτης συλλάβει τον στόχο, ο πύραυλος με υπέρυθρες κατευθύνεται προς αυτόν. Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι η ίδια η παρουσία των αμερικανικών όπλων «προκαλεί πανικό» στα ρωσικά στρατεύματα, και πρόκειται να αποκτήσει άλλα 2.000 από αυτά.

Εκτός από τους πυραύλους Javelin, στα πιο ισχυρά όπλα περιλαμβάνονται 800 αντιαεροπορικά συστήματα Stinger, που κάποτε χρησιμοποιούσαν για την κατάρριψη σοβιετικών αεροπλάνων στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίσης να στείλουν 100 «τακτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» – μικρά drones – τα οποία συχνά εκτοξεύονται με το χέρι και είναι αρκετά μικρά ώστε να χωρούν σε σακίδια. Οι στρατιώτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να ξεπεράσουν το πεδίο της μάχης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτεθούν, δημιουργώντας ουσιαστικά ιπτάμενες βόμβες που μπορούν να πετάξουν σε στόχους από απόσταση.

Η ανακοίνωση του κ. Μπάιντεν την Τετάρτη ανεβάζει το συνολικό ποσό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας που υποσχέθηκε για την Ουκρανία σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια μόνο την περασμένη εβδομάδα – μια τεράστια επιτάχυνση σε σύγκριση με τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που χορηγήθηκαν από το 2014 έως τις αρχές του 2022. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι τα αντιαρματικά όπλα που παρέχονται από τις ΗΠΑ είναι πιθανό να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής «είναι κυρίως μηχανοποιημένες δυνάμεις» – δηλαδή θωρακισμένες συνοδείες – επομένως «το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να τις εξουδετερώσετε», δήλωσε ο πρώην συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Κρίστοφερ Μάγιερ στο BBC.

‼️Watch to the end‼️

Russian helicopters fighting for an airfield in Ukraine. At the end of the video, the helicopter has to make an emergency landing because it is hit by a Stinger missile#Ukraine #UkraineWar #SlavaUkrainia #Kyiv pic.twitter.com/SqeTbVlK1S

— EuropeanGuy (@EuropeanGuy242) March 18, 2022