Επίθεση από καρχαρία: Γυναίκα περιγράφει την εφιαλτική εμπειρία της

Την τρομακτική εμπειρία της επίθεσης από καρχαρία περιέγραψε μια γυναίκα στο TikTok λέγοντας μάλιστα πως ένιωσε σαν να πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία». Η 35χρονη Χέδερ Γουέστ από το Μοντγκόμερι του Τέξας, μοιράστηκε τη συγκλονιστική ιστορία της σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, με το πρώτο από αυτά να έχει προβληθεί περισσότερες από 16 εκατομμύρια φορές. Είχε επισκεφθεί το Εθνικό Πάρκο Dry Tortugas στη Φλόριντα με μερικούς συναδέρφους της, επίσης λάτρεις της περιπέτειας, τον Ιανουάριο, αλλά το ταξίδι δεν εκτυλίχθηκε τόσο καλά όσο περίμεναν όταν αποφάσισαν να κάνουν μια βουτιά στο νερό.

Conroe native Heather West was snorkeling near the Florida Keys when she fought off a six-foot lemon shark. Yet another reason not to mess with Texas women. https://t.co/y51lASgSWY

— Texas Monthly (@TexasMonthly) March 6, 2022