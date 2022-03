Προκάτ νοσοκομείο – Κίνα: Απίστευτες εικόνες ενόψει νέου κύματος κορονοϊού

Εικόνες από το πρώτο «εφιαλτικό» τρίμηνο του 2020, όταν η Κίνα ζούσε τις συνέπειες μετάδοσης του κορονοϊού, έκαναν ξανά την εμφάνισή τους στη χώρα, έπειτα από τη νέα «έξαρση» κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Omicron και των υπερμεταδοτικών της μεταλλάξεων. Και μπορεί η κατάσταση στην ασιατική χώρα να μην συγκρίνεται – σε μέγεθος κρουσμάτων – με όσα επικρατούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, ωστόσο οι Κινέζοι, που ακολουθούν μια πολιτική «μηδενικής Covid» προετοιμάζονται για όλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, βίντεο της κρατικής τηλεόρασης το οποίο «τραβήχτηκε» από drone, παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός νοσοκομείου με 6.000 κρεβάτια στην πόλη Τζιλίν για την περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτεί μεγάλος αριθμός ασθενών με Covid. Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο μέρος της Τζιλίν, μιας μεγαλούπολης περίπου 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει τεθεί σε καθεστώς lockdown.

Drone footage showing the construction of a 6,000-bed makeshift hospital was aired by the Chinese state broadcaster amid a rise in COVID cases.

