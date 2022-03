Ουκρανία πόλεμος: Μητέρα άφησε την οικογένεια της για το μέτωπο

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Ουκρανία η είδηση ότι μία μητέρα 12 παιδιών και μάχιμη γιατρός που βρισκόταν στο μέτωπο με τον Ουκρανικό στρατό, σκοτώθηκε στο πεδίο του πολέμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Σεμιντιάνοβα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην πόλη κοντά στο Ντονέτσκ στα ανατολικά της χώρας και αναφέρθηκε ότι η 48χρονη συνέχισε να πολεμά παρόλο που μεγάλο μέρος της μονάδας της είχε σκοτωθεί. Η οικογένειά της αναφέρει ότι η Σεμιντιάνοβα, σκοτώθηκε από σφαίρα στο στομάχι, αλλά η σορός της δεν έχει ακόμη ανασυρθεί λόγω των συνεχιζόμενων μαχών στην περιοχή, οι οποίες έχουν αφήσει την οικογένειά της συντετριμμένη.

Η κόρη της, Τζούλια, δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Έσωσε τους στρατιώτες μέχρι τέλους. Έχουμε φωτογραφίες από τον τόπο του θανάτου – αλλά λόγω των σφοδρών μαχών δεν μπορούμε ακόμα να θάψουμε τη μητέρα μου». Η γιατρός, η οποία είχε τον τιμητικό τίτλο «Μητέρα Ηρωίδα», υπηρετούσε στον στρατό από το 2014 και σκοτώθηκε στα σύνορα μεταξύ των περιφερειών Ντονέτσκ και Ζαπορίζια στις 3 Μαρτίου, όπως ανέφερε η εφημερίδα Kyiv Independent. Η 48χρονη είχε έξι παιδιά αλλά είχε υιοθετήσει και άλλα έξι παιδιά από τοπικό ορφανοτροφείο. Ζούσε στην πόλη Μαρχανέτς η οποία ήταν περίπου 150 μίλια μακριά από το σημείο όπου σκοτώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο τίτλος «Μητέρα Ηρωίδα» δίνεται σε γυναίκες που έχουν αποκτήσει περισσότερα από πέντε παιδιά.

Τα αφιερώματα έπεσαν βροχή μετά την είδηση του θανάτου της, με μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης να πρωτοστατούν. Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, δήλωσε στη Sun: «Σκοτώθηκε σε μια σύγκρουση με Ρώσους κακοποιούς. Ακόμη και όταν πίστευε ότι το σύνταγμά της μπορεί να μην επιβιώσει, τόνιζε την επιθυμία της να προστατεύσει τη χώρα μέχρι τέλους. Είναι ένας εθνικός ήρωας. Είναι ήρωας για μένα».

Οι Ουκρανοί έχουν επίσης αρχίσει να αποτίουν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Η Μαρίνα Ιβαντσένκο δήλωσε στο Facebook: «Αυτή η Ουκρανή γυναίκα είναι πραγματικά μια ηρωίδα».

Olga Semidyanova, a military doctor from Marhanets in #Dnipro Oblast and a mother of twelve children, died in battle against the #Russian invaders#StandWithUkraine #StopPutin pic.twitter.com/65SzmiwU3J

— WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 17, 2022